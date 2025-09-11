Совкомбанк ждет активного роста на рынке валютных облигаций

https://1prime.ru/20250911/sovkombank-862122468.html

МОСКВА, 11 сен – ПРАЙМ. Тенденции и перспективы развития долгового рынка обозначил замруководителя департамента рынков капитала Совкомбанка Али Фаталиев на форуме РБК Capital Markets.По словам эксперта, в условиях ожидаемого снижения ключевой ставки продолжится сдвиг эмитентов в сторону фиксированных ставок. При этом инвесторский спрос становится более чувствительным, что открывает возможности для комбинированных размещений."Думаем, что в отдельных случаях размещения по плавающей ставке будут оставаться даже более интересными для рынка, либо можно будет предложить рынку параллельные выпуски - бумаги с фиксированной и плавающей ставкой", — отметил Фаталиев.Второй тренд — рост популярности валютных облигаций на внутреннем рынке. В начале года эмитенты активно размещали облигации, номинированные в валюте, в основном на сроки 1-2 года. С учетом текущих котировок вторичного рынка для сохранения высокого спроса на подобные бумаги эмитенты будут предлагать рынку валютные облигации с более длинной дюрацией, считает эксперт.При этом предложение со стороны эмитентов будет сохранятся, так как они ранее уже ощутили наличие устойчивого спроса — как со стороны ритейла, так и институциональных инвесторов, которые активно участвуют в размещениях валютных бумаг.Третья тенденция — активное развитие неипотечной секьюритизации и рост предложения со стороны банков бумаг, обеспеченных различного рода активами. Банки переупаковывают активы для оптимизации резервов, а инвесторы получают доступ к бумагам с повышенным рейтингом и обеспечением. Это первоклассный долг, который по рейтингу часто равен или даже превышает рейтинг банка благодаря дополнительному обеспечению, заключил представитель Совкомбанка.

