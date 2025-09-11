Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Маркетплейс Сравни оценил пользу открытых API для финансового рынка - 11.09.2025, ПРАЙМ
Маркетплейс Сравни оценил пользу открытых API для финансового рынка
2025-09-11T13:10+0300
2025-09-11T13:10+0300
сравни
технологии
финансы
МОСКВА, 10 сен – ПРАЙМ. Открытые API и цифровой профиль становятся незаменимым инструментом для повышения прозрачности и доступности финансовых продуктов, заявил генеральный директор финансового маркетплейса Сравни Александр Крайник на XV Международном ПЛАС-Форуме "Платежный бизнес и денежное обращение 2025". Сравни активно использует открытые API для быстрой и эффективной доставки банковских и страховых продуктов своим клиентам. Это не просто инструменты, а новая инфраструктура, которую совместно строят рынок и регулятор. "Открытые API и цифровой профиль становятся фундаментом нового финансового рынка. Они позволяют объединить все счета клиента в одном месте, ускоряют процессы и снижают издержки. Например, использование цифрового профиля в рамках проекта, который Сравни реализован совместно с Ассоциацией ФинТех, сокращает время одобрения запроса на ипотеку в четыре раза", - отметил Крайник. По его словам, это инвестиция в будущее, а не источник мгновенной прибыли. Системы экономят внушительную сумму за счет снижения операционных затрат. Сейчас рынку приходится конкурировать не за новых пользователей, а за лояльность существующих. Клиент свободно мигрирует между банками, маркетплейсами, агентствами и застройщиками – его путь формируется из множества точек контакта. Открытые API помогают обеспечить единое качество сервиса на всем пути клиента. Александр Крайник призвал участников рынка активнее подключаться к проектам с использованием открытых API, подчеркнув, что это позволит миллионам россиян получать понятные финансовые продукты без сложных процессов оформления, долгого ожидания решений и дополнительных комиссий, что в конечном итоге сделает клиента главным заказчиком на финансовом рынке. Именно он окажется основным выгодоприобретателем, получив удобные и надежные сервисы, а у рынка будет стимул для развития, подытожил он.
сравни, технологии, финансы
Сравни, Технологии, Финансы
13:10 11.09.2025
 
Финансовый маркетплейс Сравни интегрирует банк МКБ в свою экосистему
11 августа, 10:01
Александр Крайник призвал участников рынка активнее подключаться к проектам с использованием открытых API, подчеркнув, что это позволит миллионам россиян получать понятные финансовые продукты без сложных процессов оформления, долгого ожидания решений и дополнительных комиссий, что в конечном итоге сделает клиента главным заказчиком на финансовом рынке. Именно он окажется основным выгодоприобретателем, получив удобные и надежные сервисы, а у рынка будет стимул для развития, подытожил он.
 
