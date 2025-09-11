https://1prime.ru/20250911/ssha-862144128.html

Минфин США разрешил финансовые операции с "Белавиа"

ВАШИНГТОН, 11 сен - ПРАЙМ. Министерство финансов США выпустило генеральную лицензию, позволяющую проводить финансовые операции с белорусской авиакомпанией "Белавиа" и ее дочерними структурами, говорится в обнародованном в четверг документе министерства. "Все сделки, запрещенные положениями санкций против Белоруссии и связанные с авиакомпанией "Белавиа" или ее дочерними предприятиями, разрешены", - отмечается в тексте документа. В то же время, как подчеркивается в документе, лицензия "не предусматривает разблокировку замороженных активов" и не отменяет иных ограничений санкционного режима.

