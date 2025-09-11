Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минфин США разрешил финансовые операции с "Белавиа" - 11.09.2025
Минфин США разрешил финансовые операции с "Белавиа"
Минфин США разрешил финансовые операции с "Белавиа" - 11.09.2025, ПРАЙМ
Минфин США разрешил финансовые операции с "Белавиа"
Министерство финансов США выпустило генеральную лицензию, позволяющую проводить финансовые операции с белорусской авиакомпанией "Белавиа" и ее дочерними... | 11.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-11T17:48+0300
2025-09-11T17:48+0300
бизнес
финансы
белоруссия
белавиа
минфин сша
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0c/860644427_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_38f8ff7661ebd3afa51733894061192c.jpg
ВАШИНГТОН, 11 сен - ПРАЙМ. Министерство финансов США выпустило генеральную лицензию, позволяющую проводить финансовые операции с белорусской авиакомпанией "Белавиа" и ее дочерними структурами, говорится в обнародованном в четверг документе министерства. "Все сделки, запрещенные положениями санкций против Белоруссии и связанные с авиакомпанией "Белавиа" или ее дочерними предприятиями, разрешены", - отмечается в тексте документа. В то же время, как подчеркивается в документе, лицензия "не предусматривает разблокировку замороженных активов" и не отменяет иных ограничений санкционного режима.
белоруссия
бизнес, финансы, белоруссия, белавиа, минфин сша, мировая экономика
Бизнес, Финансы, БЕЛОРУССИЯ, Белавиа, Минфин США, Мировая экономика
17:48 11.09.2025
 
Минфин США разрешил финансовые операции с "Белавиа"

Минфин США выпустил лицензию на операции с белорусской авиакомпанией «Белавиа»

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкСамолет компании "Белавиа" в аэропорту Внуково в Москве
Самолет компании Белавиа в аэропорту Внуково в Москве - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2025
Самолет компании "Белавиа" в аэропорту Внуково в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
ВАШИНГТОН, 11 сен - ПРАЙМ. Министерство финансов США выпустило генеральную лицензию, позволяющую проводить финансовые операции с белорусской авиакомпанией "Белавиа" и ее дочерними структурами, говорится в обнародованном в четверг документе министерства.
"Все сделки, запрещенные положениями санкций против Белоруссии и связанные с авиакомпанией "Белавиа" или ее дочерними предприятиями, разрешены", - отмечается в тексте документа.
В то же время, как подчеркивается в документе, лицензия "не предусматривает разблокировку замороженных активов" и не отменяет иных ограничений санкционного режима.
