https://1prime.ru/20250911/ssha-862150428.html

МВФ заявил о снижении внутреннего спроса в США

МВФ заявил о снижении внутреннего спроса в США - 11.09.2025, ПРАЙМ

МВФ заявил о снижении внутреннего спроса в США

Экономика США столкнулась со снижением внутреннего спроса, замедлением роста занятости и рисками роста инфляционного давления в связи с введением импортных... | 11.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-11T18:25+0300

2025-09-11T18:25+0300

2025-09-11T18:25+0300

мировая экономика

сша

мвф

https://cdnn.1prime.ru/img/83639/09/836390910_0:205:3073:1933_1920x0_80_0_0_7fe1dc1f132309f1ad3318fea50786dd.jpg

ВАШИНГТОН, 11 сен - ПРАЙМ. Экономика США столкнулась со снижением внутреннего спроса, замедлением роста занятости и рисками роста инфляционного давления в связи с введением импортных пошлин, заявила директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак. "Мы видим сейчас некоторое напряжение, которое начинает указывать на снижение внутреннего спроса в США и замедление роста занятости… Мы также видим, что существуют некоторые риски роста инфляции, в основном из-за пошлин", - сообщила она на брифинге. По словам Козак, перед Федеральной резервной системой (ФРС) США в настоящее время стоит "сложная задача поиска баланса" в денежно-кредитной политике на фоне ослабления рынка труда и риска снижения занятости. "В целом мы считаем, что, учитывая риски… у ФРС есть возможность начать снижать процентные ставки. Мы также, конечно, считаем, что ФРС следует действовать осторожно, основываясь на данных, которые поступят в ближайшие месяцы", - подчеркнула представитель МВФ.

https://1prime.ru/20250911/ssha-862144128.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, мвф