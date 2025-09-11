Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
мировая экономика
сша
мвф
ВАШИНГТОН, 11 сен - ПРАЙМ. Экономика США столкнулась со снижением внутреннего спроса, замедлением роста занятости и рисками роста инфляционного давления в связи с введением импортных пошлин, заявила директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак. "Мы видим сейчас некоторое напряжение, которое начинает указывать на снижение внутреннего спроса в США и замедление роста занятости… Мы также видим, что существуют некоторые риски роста инфляции, в основном из-за пошлин", - сообщила она на брифинге. По словам Козак, перед Федеральной резервной системой (ФРС) США в настоящее время стоит "сложная задача поиска баланса" в денежно-кредитной политике на фоне ослабления рынка труда и риска снижения занятости. "В целом мы считаем, что, учитывая риски… у ФРС есть возможность начать снижать процентные ставки. Мы также, конечно, считаем, что ФРС следует действовать осторожно, основываясь на данных, которые поступят в ближайшие месяцы", - подчеркнула представитель МВФ.
мировая экономика, сша, мвф
Мировая экономика, США, МВФ
18:25 11.09.2025
 
МВФ заявил о снижении внутреннего спроса в США

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США. Архивное фото
© РИА Новости . Нина Зотина
ВАШИНГТОН, 11 сен - ПРАЙМ. Экономика США столкнулась со снижением внутреннего спроса, замедлением роста занятости и рисками роста инфляционного давления в связи с введением импортных пошлин, заявила директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак.
"Мы видим сейчас некоторое напряжение, которое начинает указывать на снижение внутреннего спроса в США и замедление роста занятости… Мы также видим, что существуют некоторые риски роста инфляции, в основном из-за пошлин", - сообщила она на брифинге.
По словам Козак, перед Федеральной резервной системой (ФРС) США в настоящее время стоит "сложная задача поиска баланса" в денежно-кредитной политике на фоне ослабления рынка труда и риска снижения занятости.
"В целом мы считаем, что, учитывая риски… у ФРС есть возможность начать снижать процентные ставки. Мы также, конечно, считаем, что ФРС следует действовать осторожно, основываясь на данных, которые поступят в ближайшие месяцы", - подчеркнула представитель МВФ.
Мировая экономикаСШАМВФ
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
