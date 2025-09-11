https://1prime.ru/20250911/ssha-862150428.html
МВФ заявил о снижении внутреннего спроса в США
МВФ заявил о снижении внутреннего спроса в США - 11.09.2025, ПРАЙМ
МВФ заявил о снижении внутреннего спроса в США
Экономика США столкнулась со снижением внутреннего спроса, замедлением роста занятости и рисками роста инфляционного давления в связи с введением импортных... | 11.09.2025, ПРАЙМ
ВАШИНГТОН, 11 сен - ПРАЙМ. Экономика США столкнулась со снижением внутреннего спроса, замедлением роста занятости и рисками роста инфляционного давления в связи с введением импортных пошлин, заявила директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак. "Мы видим сейчас некоторое напряжение, которое начинает указывать на снижение внутреннего спроса в США и замедление роста занятости… Мы также видим, что существуют некоторые риски роста инфляции, в основном из-за пошлин", - сообщила она на брифинге. По словам Козак, перед Федеральной резервной системой (ФРС) США в настоящее время стоит "сложная задача поиска баланса" в денежно-кредитной политике на фоне ослабления рынка труда и риска снижения занятости. "В целом мы считаем, что, учитывая риски… у ФРС есть возможность начать снижать процентные ставки. Мы также, конечно, считаем, что ФРС следует действовать осторожно, основываясь на данных, которые поступят в ближайшие месяцы", - подчеркнула представитель МВФ.
