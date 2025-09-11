https://1prime.ru/20250911/ssha-862151487.html

Цена золота замедлила снижение

Цена золота замедлила снижение - 11.09.2025, ПРАЙМ

Цена золота замедлила снижение

Стоимость золота замедлила снижение в среду вечером после публикации американской макростатистики, следует из данных торгов.

МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Стоимость золота замедлила снижение в среду вечером после публикации американской макростатистики, следует из данных торгов. По состоянию на 18.10 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 12 долларов относительно предыдущего закрытия, или на 0,33%, до 3 670 долларов за тройскую унцию. До выхода данных драгоценный металл дешевел до 3 662 долларов за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро на 18.10 мск дорожал на 0,88% - до 41,969 доллара за унцию. Годовая инфляция в США по итогам августа ожидаемо ускорилась до 2,9% с уровня предыдущего месяца в 2,7%. Показатель находится на максимуме с января. В месячном выражении потребительские цены в стране выросли на 0,4% после увеличения на 0,2% в июле. Кроме того, число первичных заявок на пособие по безработице в США за предыдущую неделю выросло до максимума с октября 2021 года в 263 тысячи. "Золото "спасает" резкий скачок числа еженедельных первичных заявок на пособие по безработице, которое достигло трехлетнего максимума.., в то время как индекс потребительских цен остается высоким", - цитирует агентство Рейтер независимого трейдера на рынке металлов Тая Вона (Tai Wong). По словам аналитика, динамика котировок золота указывает на "усталость" покупателей, при этом прогноз по драгоценному металлу по-прежнему остается положительным.

сша

