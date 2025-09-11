https://1prime.ru/20250911/ssha-862158185.html
Лукашенко написал письмо Трампу
Лукашенко написал письмо Трампу - 11.09.2025, ПРАЙМ
Лукашенко написал письмо Трампу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко написал письмо американскому президенту Дональду Трампу, сообщил постоянный представитель Белоруссии в ООН Валентин... | 11.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-11T22:11+0300
2025-09-11T22:11+0300
2025-09-11T22:11+0300
белоруссия
сша
александр лукашенко
дональд трамп
оон
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/08/860473669_0:12:3073:1740_1920x0_80_0_0_a02026bc0c30e1ad18e55c4f12b4ff80.jpg
МИНСК, 11 сен - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко написал письмо американскому президенту Дональду Трампу, сообщил постоянный представитель Белоруссии в ООН Валентин Рыбаков телеканалу "Первый информационный". В четверг представитель президента США Джон Коул передал письмо Трампа белорусскому президенту. Корреспондент телеканала напомнила Рыбакову, что в разговоре с белорусскими журналистами не так давно Лукашенко говорил, что тоже хочет написать письмо Трампу, и спросила, знает ли он что-то про это. "Я знаю, что письмо написано", - ответил Рыбаков. Рыбаков, который был переводчиком на встрече Лукашенко с американской делегацией, сообщил также, что американцы не отпускали его минут 15 на выходе перед тем, как уехать к себе в гостиницу. "Восхищались тем, как президент вел беседу. Признают, что не ожидали, что разговор будет таким открытым, искренним, что президент полностью владеет тематикой, знает все вопросы, которые поднимались и обсуждались", - сказал он.
https://1prime.ru/20250911/tramp-862130032.html
белоруссия
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/08/860473669_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_c2fd6c1c95eab0fe3ca846d5ef4f818f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, сша, александр лукашенко, дональд трамп, оон, в мире
БЕЛОРУССИЯ, США, Александр Лукашенко, Дональд Трамп, ООН, В мире
Лукашенко написал письмо Трампу
Рыбаков: Лукашенко написал письмо Трампу
МИНСК, 11 сен - ПРАЙМ.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко написал письмо американскому президенту Дональду Трампу, сообщил постоянный представитель Белоруссии в ООН Валентин Рыбаков телеканалу "Первый информационный
".
В четверг представитель президента США
Джон Коул передал письмо Трампа
белорусскому президенту. Корреспондент телеканала напомнила Рыбакову, что в разговоре с белорусскими журналистами не так давно Лукашенко
говорил, что тоже хочет написать письмо Трампу, и спросила, знает ли он что-то про это.
"Я знаю, что письмо написано", - ответил Рыбаков.
Рыбаков, который был переводчиком на встрече Лукашенко с американской делегацией, сообщил также, что американцы не отпускали его минут 15 на выходе перед тем, как уехать к себе в гостиницу.
"Восхищались тем, как президент вел беседу. Признают, что не ожидали, что разговор будет таким открытым, искренним, что президент полностью владеет тематикой, знает все вопросы, которые поднимались и обсуждались", - сказал он.
СМИ рассказали о подарке Трампа Лукашенко