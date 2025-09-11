https://1prime.ru/20250911/ssha-862158185.html

Лукашенко написал письмо Трампу

Лукашенко написал письмо Трампу - 11.09.2025, ПРАЙМ

Лукашенко написал письмо Трампу

11.09.2025

МИНСК, 11 сен - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко написал письмо американскому президенту Дональду Трампу, сообщил постоянный представитель Белоруссии в ООН Валентин Рыбаков телеканалу "Первый информационный". В четверг представитель президента США Джон Коул передал письмо Трампа белорусскому президенту. Корреспондент телеканала напомнила Рыбакову, что в разговоре с белорусскими журналистами не так давно Лукашенко говорил, что тоже хочет написать письмо Трампу, и спросила, знает ли он что-то про это. "Я знаю, что письмо написано", - ответил Рыбаков. Рыбаков, который был переводчиком на встрече Лукашенко с американской делегацией, сообщил также, что американцы не отпускали его минут 15 на выходе перед тем, как уехать к себе в гостиницу. "Восхищались тем, как президент вел беседу. Признают, что не ожидали, что разговор будет таким открытым, искренним, что президент полностью владеет тематикой, знает все вопросы, которые поднимались и обсуждались", - сказал он.

