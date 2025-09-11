https://1prime.ru/20250911/stavka-862134718.html

ЕЦБ ожидаемо сохранил уровень базовой процентной ставки

2025-09-11T15:20+0300

экономика

финансы

банки

ецб

МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании в четверг принял решение вновь сохранить базовую процентную ставку на уровне 2,15%, следует из сообщения регулятора. Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics. "Процентные ставки по депозитной линии, основным операциям рефинансирования и маржинальному кредитованию останутся неизменными на отметках 2%, 2,15% и 2,4% соответственно", - говорится в сообщении ЕЦБ. ЕЦБ непрерывно понижал ставку с сентября прошлого года по июнь текущего года, в июле ставка была сохранена.

финансы, банки, ецб