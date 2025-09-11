Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Президент Финляндии Стубб прибыл с визитом на Украину
Президент Финляндии Стубб прибыл с визитом на Украину
Президент Финляндии Александр Стубб в четверг прибыл с визитом на Украину, сообщил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. | 11.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Президент Финляндии Александр Стубб в четверг прибыл с визитом на Украину, сообщил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. "Вместе с министром иностранных дел Андреем Сибигой встретили в начале визита на Украину президента Финляндии Александра Стубба", - написал Ермак в своем Telegram-канале. По его словам, в четверг запланирована встреча Стубба с Зеленским. На ней будут обсуждать проекты безопасности, евроинтеграцию, инвестиции в инфраструктуру, санкции против РФ и гарантии безопасности для Украины.
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Президент Финляндии Александр Стубб в четверг прибыл с визитом на Украину, сообщил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.
"Вместе с министром иностранных дел Андреем Сибигой встретили в начале визита на Украину президента Финляндии Александра Стубба", - написал Ермак в своем Telegram-канале.
По его словам, в четверг запланирована встреча Стубба с Зеленским. На ней будут обсуждать проекты безопасности, евроинтеграцию, инвестиции в инфраструктуру, санкции против РФ и гарантии безопасности для Украины.
