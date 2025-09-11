https://1prime.ru/20250911/stubb-862116009.html
Президент Финляндии Стубб прибыл с визитом на Украину
Президент Финляндии Стубб прибыл с визитом на Украину - 11.09.2025, ПРАЙМ
Президент Финляндии Стубб прибыл с визитом на Украину
Президент Финляндии Александр Стубб в четверг прибыл с визитом на Украину, сообщил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. | 11.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-11T11:23+0300
2025-09-11T11:23+0300
2025-09-11T11:23+0300
политика
общество
украина
финляндия
рф
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/82712/02/827120209_0:0:961:540_1920x0_80_0_0_18ced4902636237b8df1d708c450c94a.jpg
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Президент Финляндии Александр Стубб в четверг прибыл с визитом на Украину, сообщил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. "Вместе с министром иностранных дел Андреем Сибигой встретили в начале визита на Украину президента Финляндии Александра Стубба", - написал Ермак в своем Telegram-канале. По его словам, в четверг запланирована встреча Стубба с Зеленским. На ней будут обсуждать проекты безопасности, евроинтеграцию, инвестиции в инфраструктуру, санкции против РФ и гарантии безопасности для Украины.
https://1prime.ru/20250910/ukraina-862069898.html
украина
финляндия
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82712/02/827120209_67:0:840:580_1920x0_80_0_0_b53b1ec54f17898178c68441d987d740.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , украина, финляндия, рф, владимир зеленский
Политика, Общество , УКРАИНА, ФИНЛЯНДИЯ, РФ, Владимир Зеленский
Президент Финляндии Стубб прибыл с визитом на Украину
Ермак: президент Финляндии Стубб прибыл с визитом на Украину
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Президент Финляндии Александр Стубб в четверг прибыл с визитом на Украину, сообщил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.
"Вместе с министром иностранных дел Андреем Сибигой встретили в начале визита на Украину президента Финляндии Александра Стубба", - написал Ермак в своем Telegram-канале.
По его словам, в четверг запланирована встреча Стубба с Зеленским. На ней будут обсуждать проекты безопасности, евроинтеграцию, инвестиции в инфраструктуру, санкции против РФ и гарантии безопасности для Украины.
Бывший зам Ермака после обысков в его доме в Германии переехал в Австрию