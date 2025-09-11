Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд постановил конфисковать более 120 компаний турецкого холдинга - 11.09.2025
Суд постановил конфисковать более 120 компаний турецкого холдинга
СТАМБУЛ, 11 сен - ПРАЙМ. Суд в Стамбуле постановил конфисковать в рамках расследования активы более 120 компаний турецкого холдинга Can, в том числе трех телеканалов, передает в четверг гостелеканал TRT Haber. Уточняется, что прокуратура стамбульского района Кючюкчекмедже начала расследование в отношении руководства холдинга по подозрению в "создании преступной группировки, контрабанде, мошенничестве и отмывании денежных средств". "Суд в рамках расследования выдал ордера на арест восьми человек из высшего руководства холдинга и постановил конфисковать активы 121 компании, в том числе телеканалов Habertürk и Show TV", - говорится в сообщении телеканала. Холдинг был основан в 1972 году, ему принадлежат предприятия по переработке газа, колледж, телеканалы, помимо этого, компании холдинга оказывают услуги в туризме и здравоохранении.
СТАМБУЛ, 11 сен - ПРАЙМ. Суд в Стамбуле постановил конфисковать в рамках расследования активы более 120 компаний турецкого холдинга Can, в том числе трех телеканалов, передает в четверг гостелеканал TRT Haber.
Уточняется, что прокуратура стамбульского района Кючюкчекмедже начала расследование в отношении руководства холдинга по подозрению в "создании преступной группировки, контрабанде, мошенничестве и отмывании денежных средств".
"Суд в рамках расследования выдал ордера на арест восьми человек из высшего руководства холдинга и постановил конфисковать активы 121 компании, в том числе телеканалов Habertürk и Show TV", - говорится в сообщении телеканала.
Холдинг был основан в 1972 году, ему принадлежат предприятия по переработке газа, колледж, телеканалы, помимо этого, компании холдинга оказывают услуги в туризме и здравоохранении.
Заголовок открываемого материала