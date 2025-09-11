https://1prime.ru/20250911/sud-862104583.html
Суд постановил конфисковать более 120 компаний турецкого холдинга
Суд постановил конфисковать более 120 компаний турецкого холдинга - 11.09.2025, ПРАЙМ
Суд постановил конфисковать более 120 компаний турецкого холдинга
Суд в Стамбуле постановил конфисковать в рамках расследования активы более 120 компаний турецкого холдинга Can, в том числе трех телеканалов, передает в четверг | 11.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-11T08:29+0300
2025-09-11T08:29+0300
2025-09-11T08:29+0300
экономика
бизнес
стамбул
https://cdnn.1prime.ru/img/82251/13/822511340_0:56:1024:632_1920x0_80_0_0_05cd5acf66ede57d127eb8543b3d184f.jpg
СТАМБУЛ, 11 сен - ПРАЙМ. Суд в Стамбуле постановил конфисковать в рамках расследования активы более 120 компаний турецкого холдинга Can, в том числе трех телеканалов, передает в четверг гостелеканал TRT Haber. Уточняется, что прокуратура стамбульского района Кючюкчекмедже начала расследование в отношении руководства холдинга по подозрению в "создании преступной группировки, контрабанде, мошенничестве и отмывании денежных средств". "Суд в рамках расследования выдал ордера на арест восьми человек из высшего руководства холдинга и постановил конфисковать активы 121 компании, в том числе телеканалов Habertürk и Show TV", - говорится в сообщении телеканала. Холдинг был основан в 1972 году, ему принадлежат предприятия по переработке газа, колледж, телеканалы, помимо этого, компании холдинга оказывают услуги в туризме и здравоохранении.
https://1prime.ru/20250909/iphone-862036189.html
стамбул
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82251/13/822511340_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_2563dfc3fe56d53591a5b4dc2678821a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, стамбул
Экономика, Бизнес, Стамбул
Суд постановил конфисковать более 120 компаний турецкого холдинга
TRT Haber: суд в Стамбуле конфисковал активы более 120 компаний Can
СТАМБУЛ, 11 сен - ПРАЙМ. Суд в Стамбуле постановил конфисковать в рамках расследования активы более 120 компаний турецкого холдинга Can, в том числе трех телеканалов, передает в четверг гостелеканал TRT Haber.
Уточняется, что прокуратура стамбульского района Кючюкчекмедже начала расследование в отношении руководства холдинга по подозрению в "создании преступной группировки, контрабанде, мошенничестве и отмывании денежных средств".
"Суд в рамках расследования выдал ордера на арест восьми человек из высшего руководства холдинга и постановил конфисковать активы 121 компании, в том числе телеканалов Habertürk и Show TV", - говорится в сообщении телеканала.
Холдинг был основан в 1972 году, ему принадлежат предприятия по переработке газа, колледж, телеканалы, помимо этого, компании холдинга оказывают услуги в туризме и здравоохранении.
Цена самой дорогой модели iPhone 17 установит в Турции рекорд