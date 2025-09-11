Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Решение суда ЕС не препятствует дальнейшему строительству АЭС "Пакш-2" - 11.09.2025
2025-09-11T12:10+0300
2025-09-11T12:33+0300
Энергетика, Газ, ВЕНГРИЯ, ЕС, Пакш-2
12:10 11.09.2025 (обновлено: 12:33 11.09.2025)
 
Решение суда ЕС не препятствует дальнейшему строительству АЭС "Пакш-2"

Бока: решение суда ЕС не препятствует дальнейшему строительству АЭС "Пакш-2"

© CC BY 2.0 / Bobo BoomЗдание парламента в Будапеште, Венгрия
Здание парламента в Будапеште, Венгрия - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2025
© CC BY 2.0 / Bobo Boom
БУДАПЕШТ, 11 сен - ПРАЙМ. Решение суда ЕС относительно финансирования строительства АЭС "Пакш-2" не означает нарушений со стороны Венгрии, поэтому строительство может продолжаться в соответствии с текущим графиком, заявил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока.
Суд ЕС в четверг отменил разрешение Еврокомиссии на финансирование Венгрией строительства российской компанией Nizhny Novgorod Engineering двух ядерных реакторов на АЭС "Пакш-2", говорится в опубликованном на сайте постановлении суда.
"Это решение суда не установило никаких нарушений законодательства ЕС Венгрией. Таким образом, что касается инвестиций, осуществляемых в Венгрии, суд не вынес решения о том, что они каким-либо образом нарушают законодательство ЕС", - сказал Бока на правительственном брифинге.
Министр подчеркнул, что в решении суда "нет ничего, что могло бы помешать реализации проекта в соответствии с текущим графиком".
Бока объяснил, что ранее принятое и юридически обоснованное решение комиссии было отменено судом, поскольку ЕК не рассматривала вопрос о соответствии процедур государственных закупок, применяемых к проекту "Пакш-2", правилам ЕС в контексте государственной помощи, но это не означает, что проект не соответствует этим правилам.
"Из этого следует, что Венгрия, как и прежде, будет действовать в соответствии с законодательством ЕС и требованиями добросовестного сотрудничества, а также окажет ЕК всю необходимую помощь и поддержку для принятия нового, теперь уже повторного решения в соответствии с постановлением суда ЕС", - добавил он.
Европейская комиссия 6 марта 2017 года одобрила инвестиционную помощь, которую Венгрия планировала предоставить государственному предприятию MVM Paks II 2 для постройки двух новых ядерных реакторов на АЭС "Пакш". Австрия требовала отменить это решение из-за якобы "нарушения правил государственных закупок ЕС".
В августе генеральный директор Росатом Алексей Лихачев заявил, что компания рассчитывает в ноябре 2025 года начать строительство первого блока АЭС "Пакш-2" в Венгрии.
Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство страны.
АЭС "Пакш-2" с двумя энергоблоками ВВЭР-1200 поколения "III+" будет построена "под ключ". Гарантированный срок эксплуатации новых венгерских энергоблоков - 60 лет. АЭС "Пакш-2" является первым российским проектом на территории Европейского Союза. Основная лицензия на строительство АЭС "Пакш-2" была выдана венгерским регулятором в августе 2022 года. Лицензия подтверждает, что современные российские энергоблоки ВВЭР-1200 поколения "III+" отвечают самым строгим международным и европейским требованиям безопасности.
Суд ЕС отменил финансирование Венгрией двух российских ядерных реакторов
Заголовок открываемого материала