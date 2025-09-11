https://1prime.ru/20250911/sud-862141701.html

Суд взыскал с бизнесмена Пономарева более миллиарда рублей

Суд взыскал с бизнесмена Пономарева более миллиарда рублей

МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Тверской суд Москвы взыскал более 1 миллиарда рублей с бизнесмена Константина Пономарева в рамках дела о хищении у Лесбанка векселей крупных российских банков, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Конфисковать у Пономарева денежные средства… Взыскать с Пономарева 1 миллиард 709 тысяч рублей в доход государства", - следует из приговора. Суд назначил бизнесмену 14 лет лишения свободы.

