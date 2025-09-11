Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд взыскал с бизнесмена Пономарева более миллиарда рублей - 11.09.2025
Суд взыскал с бизнесмена Пономарева более миллиарда рублей
Суд взыскал с бизнесмена Пономарева более миллиарда рублей
2025-09-11T17:08+0300
2025-09-11T17:08+0300
мошенничество
финансы
банки
россия
москва
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Тверской суд Москвы взыскал более 1 миллиарда рублей с бизнесмена Константина Пономарева в рамках дела о хищении у Лесбанка векселей крупных российских банков, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Конфисковать у Пономарева денежные средства… Взыскать с Пономарева 1 миллиард 709 тысяч рублей в доход государства", - следует из приговора. Суд назначил бизнесмену 14 лет лишения свободы.
москва
финансы, банки, россия, москва
Мошенничество, Финансы, Банки, РОССИЯ, МОСКВА
17:08 11.09.2025
 
Суд взыскал с бизнесмена Пономарева более миллиарда рублей

Суд взыскал более 1 млрд руб с бизнесмена Пономарева по делу о хищении векселей банков

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Тверской суд Москвы взыскал более 1 миллиарда рублей с бизнесмена Константина Пономарева в рамках дела о хищении у Лесбанка векселей крупных российских банков, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Конфисковать у Пономарева денежные средства… Взыскать с Пономарева 1 миллиард 709 тысяч рублей в доход государства", - следует из приговора.
Суд назначил бизнесмену 14 лет лишения свободы.
%Флаг Турции - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2025
Суд постановил конфисковать более 120 компаний турецкого холдинга
