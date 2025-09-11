https://1prime.ru/20250911/tor-862102161.html
Сто предприятий-резидентов ТОР инвестируют 906,28 миллиарда рублей
Сто предприятий-резидентов ТОР инвестируют 906,28 миллиарда рублей - 11.09.2025, ПРАЙМ
Сто предприятий-резидентов ТОР инвестируют 906,28 миллиарда рублей
Сто предприятий-резидентов Территорий опережающего развития (ТОР) инвестируют 906,28 миллиарда рублей в Забайкальский край, сообщил РИА Новости на ВЭФ-2025... | 11.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-11T06:01+0300
2025-09-11T06:01+0300
2025-09-11T06:01+0300
экономика
россия
промышленность
владивосток
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862102161.jpg?1757559668
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - ПРАЙМ. Сто предприятий-резидентов Территорий опережающего развития (ТОР) инвестируют 906,28 миллиарда рублей в Забайкальский край, сообщил РИА Новости на ВЭФ-2025 губернатор региона Александр Осипов.
"Резидентами ТОР являются 100 предприятий. Общий объем инвестиций в соответствии с заключенными соглашениями составляет 906,28 миллиарда рублей, уже инвестировано 406 миллиардов рублей. В рамках проектов резидентов ТОР планируется создание 34,6 тысячи рабочих мест, из которых уже созданы 14,8 тысячи", - рассказал Осипов.
Он отметил, что освоение Аргунского и Жерлового месторождений с объёмом вложенных инвестиций на 10,4 миллиарда рублей, являются основными инвестиционными проектами, которые реализуются на территориях ТОР "Забайкалье" и "Краснокаменск".
По его словам, с начала года подписаны соглашения еще с 15 резидентами ТОР с общим объемом инвестирования 15,2 миллиарда рублей.
Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главной темой ВЭФ была в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступало генеральным информационным партнером форума.
владивосток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, промышленность, владивосток
Экономика, РОССИЯ, Промышленность, Владивосток
Сто предприятий-резидентов ТОР инвестируют 906,28 миллиарда рублей
Осипов: сто предприятий ТОР инвестируют в Забайкалье 906,28 млрд рублей
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - ПРАЙМ. Сто предприятий-резидентов Территорий опережающего развития (ТОР) инвестируют 906,28 миллиарда рублей в Забайкальский край, сообщил РИА Новости на ВЭФ-2025 губернатор региона Александр Осипов.
"Резидентами ТОР являются 100 предприятий. Общий объем инвестиций в соответствии с заключенными соглашениями составляет 906,28 миллиарда рублей, уже инвестировано 406 миллиардов рублей. В рамках проектов резидентов ТОР планируется создание 34,6 тысячи рабочих мест, из которых уже созданы 14,8 тысячи", - рассказал Осипов.
Он отметил, что освоение Аргунского и Жерлового месторождений с объёмом вложенных инвестиций на 10,4 миллиарда рублей, являются основными инвестиционными проектами, которые реализуются на территориях ТОР "Забайкалье" и "Краснокаменск".
По его словам, с начала года подписаны соглашения еще с 15 резидентами ТОР с общим объемом инвестирования 15,2 миллиарда рублей.
Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главной темой ВЭФ была в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступало генеральным информационным партнером форума.