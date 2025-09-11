Сто предприятий-резидентов ТОР инвестируют 906,28 миллиарда рублей

https://1prime.ru/20250911/tor-862102161.html

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - ПРАЙМ. Сто предприятий-резидентов Территорий опережающего развития (ТОР) инвестируют 906,28 миллиарда рублей в Забайкальский край, сообщил РИА Новости на ВЭФ-2025 губернатор региона Александр Осипов. "Резидентами ТОР являются 100 предприятий. Общий объем инвестиций в соответствии с заключенными соглашениями составляет 906,28 миллиарда рублей, уже инвестировано 406 миллиардов рублей. В рамках проектов резидентов ТОР планируется создание 34,6 тысячи рабочих мест, из которых уже созданы 14,8 тысячи", - рассказал Осипов. Он отметил, что освоение Аргунского и Жерлового месторождений с объёмом вложенных инвестиций на 10,4 миллиарда рублей, являются основными инвестиционными проектами, которые реализуются на территориях ТОР "Забайкалье" и "Краснокаменск". По его словам, с начала года подписаны соглашения еще с 15 резидентами ТОР с общим объемом инвестирования 15,2 миллиарда рублей. Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главной темой ВЭФ была в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступало генеральным информационным партнером форума.

