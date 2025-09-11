https://1prime.ru/20250911/torgovlya-862131852.html

ФТС отметила сокращение профицита внешней торговли России

МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Профицит внешней торговли России в январе-июле 2025 года сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14,13%, до 77,2 миллиарда долларов, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС) России, размещенных на официальном сайте ведомства. "По данным таможенной статистики, внешнеторговый оборот Российской Федерации в январе-июле 2025 года составил 388,0 млрд долларов США и по сравнению с январем-июлем 2024 года сократился на 2,6%, в том числе экспорт – 232,6 млрд долларов США (снижение на 4,7%), импорт – 155,4 млрд долларов США (рост на 0,8%)", - говорится в сообщении ведомства. В первые семь месяцев прошлого года экспорт из России составлял 244,1 миллиарда долларов, импорт в Россию - 154,2 миллиарда долларов. Таким образом, профицит внешней торговли РФ снизился с 89,9 миллиарда долларов в январе-июле 2024 года до 77,2 миллиарда долларов за аналогичный период 2025 года. "Основой российского экспорта в январе-июле 2025 года традиционно являлись минеральные продукты, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 56,1%. В товарной структуре импорта в январе-июле 2025 года наибольший удельный вес приходился на машины, оборудование и другие товары и составил 47,6%", - отмечается в сообщении ФТС. Доля стран Азиатского региона в общем объеме товарооборота составила 72,8%, при этом товарооборот с ними снизился на 1% по сравнению с январем-июлем 2024 года. На страны европейские страны пришлось 19,1% внешней торговли РФ, товарооборот с ними сократился на 7,8%. Доля стран Американского континента в общем объеме товарооборота составила 4,3%, с ними товарооборот вырос на 5,1%. А доля стран Африки во внешней торговле РФ составила 3,8%, при этом с ними товарооборот сократился на 10,2%.

