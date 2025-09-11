https://1prime.ru/20250911/tramp-862104047.html
Трамп пообещал найти всех причастных к убийству Кирка
2025-09-11T08:25+0300
ВАШИНГТОН, 11 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп, комментируя убийство консервативного политика и активиста Чарли Кирка, пообещал найти всех и каждого, кто причастен к этому преступлению. "Моя администрация найдет всех и каждого, кто участвовал в этом злодеянии и других актах политического насилия, включая организации, которые его финансируют и поддерживают", - объявил президент США в своем видеообращении. Трамп, комментируя убийство Кирка, добавил, что для Америки наступил "темный момент". Чарли Кирк получил огнестрельное ранение в шею на массовом мероприятии в Университете долины Юта, впоследствии он скончался в больнице. Директор ФБР Кэш Патель сообщил о задержании человека в связи с инцидентом, который был освобожден после допроса.
