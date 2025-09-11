Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп назвал решение Израиля об ударах в Катаре опрометчивым - 11.09.2025
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
Трамп назвал решение Израиля об ударах в Катаре опрометчивым
Трамп назвал решение Израиля об ударах в Катаре опрометчивым - 11.09.2025, ПРАЙМ
Трамп назвал решение Израиля об ударах в Катаре опрометчивым
Президент США Дональд Трамп сообщил израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху в разговоре, что считает решение Израиля об ударах в Катаре опрометчивым, сообщает | 11.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-11T08:27+0300
2025-09-11T08:27+0300
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сообщил израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху в разговоре, что считает решение Израиля об ударах в Катаре опрометчивым, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных чиновников американской администрации. "Трамп заявил Нетаньяху, что решение ударить по политическим лидерам ХАМАС в Дохе, столице Катара, было опрометчивым", - пишет издание. По данным издания, Трамп также заявил о недовольстве тем, что его не проинформировали об ударах заранее. Хотя Трамп выразил поддержку военной кампании Израиля в секторе Газа против палестинского движения ХАМАС в разговоре с Нетаньяху, американский президент все больше недоволен израильским премьером и хочет завершения конфликта в регионе или как минимум снижения темпов бомбардировок в секторе Газа, пишет газета. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник провела операцию "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom написала, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице. РИА Новости получило заявление ХАМАС, в котором сказано, что из-за израильских ударов погибли шесть человек, включая сына лидера движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю. Офис Нетаньяху уточнил, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность, при этом президент США Дональд Трамп сделал заявление, что поговорил с Нетаньяху после ударов, и назвал их "несчастным случаем". В российском МИД в среду подчеркнули, что Россия расценивает удар Израиля по Дохе как нарушение международного права и призвала стороны не допустить эскалации.
общество , израиль, сша, катар, дональд трамп, биньямин нетаньяху, мид
Политика, Общество , ИЗРАИЛЬ, США, КАТАР, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, МИД
08:27 11.09.2025
 
Трамп назвал решение Израиля об ударах в Катаре опрометчивым

WSJ: Трамп заявил Нетаньяху, что считает решение об ударах в Катаре опрометчивым

Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сообщил израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху в разговоре, что считает решение Израиля об ударах в Катаре опрометчивым, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных чиновников американской администрации.
"Трамп заявил Нетаньяху, что решение ударить по политическим лидерам ХАМАС в Дохе, столице Катара, было опрометчивым", - пишет издание.
По данным издания, Трамп также заявил о недовольстве тем, что его не проинформировали об ударах заранее.
Хотя Трамп выразил поддержку военной кампании Израиля в секторе Газа против палестинского движения ХАМАС в разговоре с Нетаньяху, американский президент все больше недоволен израильским премьером и хочет завершения конфликта в регионе или как минимум снижения темпов бомбардировок в секторе Газа, пишет газета.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник провела операцию "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom написала, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице. РИА Новости получило заявление ХАМАС, в котором сказано, что из-за израильских ударов погибли шесть человек, включая сына лидера движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю.
Офис Нетаньяху уточнил, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность, при этом президент США Дональд Трамп сделал заявление, что поговорил с Нетаньяху после ударов, и назвал их "несчастным случаем".
В российском МИД в среду подчеркнули, что Россия расценивает удар Израиля по Дохе как нарушение международного права и призвала стороны не допустить эскалации.
Флаг Израиля на улице в Иерусалим - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2025
ЕК хочет приостановить финансовую поддержку Израиля и заморозить платежи
Вчера, 11:20
 
Политика Общество ИЗРАИЛЬ США КАТАР Дональд Трамп Биньямин Нетаньяху МИД
 
 
