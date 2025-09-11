https://1prime.ru/20250911/tramp-862104200.html

Трамп назвал решение Израиля об ударах в Катаре опрометчивым

2025-09-11T08:27+0300

политика

общество

израиль

сша

катар

дональд трамп

биньямин нетаньяху

мид

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0d/860655347_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_68bfc30bb625065a9a829e99607e65b1.jpg

МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сообщил израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху в разговоре, что считает решение Израиля об ударах в Катаре опрометчивым, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных чиновников американской администрации. "Трамп заявил Нетаньяху, что решение ударить по политическим лидерам ХАМАС в Дохе, столице Катара, было опрометчивым", - пишет издание. По данным издания, Трамп также заявил о недовольстве тем, что его не проинформировали об ударах заранее. Хотя Трамп выразил поддержку военной кампании Израиля в секторе Газа против палестинского движения ХАМАС в разговоре с Нетаньяху, американский президент все больше недоволен израильским премьером и хочет завершения конфликта в регионе или как минимум снижения темпов бомбардировок в секторе Газа, пишет газета. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник провела операцию "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom написала, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице. РИА Новости получило заявление ХАМАС, в котором сказано, что из-за израильских ударов погибли шесть человек, включая сына лидера движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю. Офис Нетаньяху уточнил, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность, при этом президент США Дональд Трамп сделал заявление, что поговорил с Нетаньяху после ударов, и назвал их "несчастным случаем". В российском МИД в среду подчеркнули, что Россия расценивает удар Израиля по Дохе как нарушение международного права и призвала стороны не допустить эскалации.

израиль

сша

катар

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

