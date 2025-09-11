Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ рассказали о подарке Трампа Лукашенко - 11.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250911/tramp-862130032.html
СМИ рассказали о подарке Трампа Лукашенко
СМИ рассказали о подарке Трампа Лукашенко - 11.09.2025, ПРАЙМ
СМИ рассказали о подарке Трампа Лукашенко
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп передал в подарок белорусскому президенту Александру Лукашенко запонки, на которых изображен Белый дом -... | 11.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-11T14:35+0300
2025-09-11T14:35+0300
общество
сша
вашингтон
минск
дональд трамп
александр лукашенко
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861437344_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_314731e32a33539e631641be49488255.jpg
МИНСК, 11 сен - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп передал в подарок белорусскому президенту Александру Лукашенко запонки, на которых изображен Белый дом - официальная резиденция президентов США в Вашингтоне. Подарок главе белорусского государства на встрече в Минске вручил представитель президента США Джон Коул, сообщило агентство Белта. "Я уже выходил из Овального кабинета. Он (Трамп) меня остановил и попросил: "Подожди, стой, стой, не забудь вот это передать президенту", - рассказал Коул. "Да, интересные запонки. С изображением Белого дома", - сказал Лукашенко, рассматривая подарок, и добавил, что он постарается в долгу не остаться.
https://1prime.ru/20250815/tramp-860774219.html
сша
вашингтон
минск
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861437344_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_8da282764a3d92f6d21c5523496e294c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , сша, вашингтон, минск, дональд трамп, александр лукашенко
Общество , США, ВАШИНГТОН, МИНСК, Дональд Трамп, Александр Лукашенко
14:35 11.09.2025
 
СМИ рассказали о подарке Трампа Лукашенко

Белта: Трамп подарил Лукашенко запонки с изображением Белого дома

© РИА Новости . Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2025
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МИНСК, 11 сен - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп передал в подарок белорусскому президенту Александру Лукашенко запонки, на которых изображен Белый дом - официальная резиденция президентов США в Вашингтоне. Подарок главе белорусского государства на встрече в Минске вручил представитель президента США Джон Коул, сообщило агентство Белта.
"Я уже выходил из Овального кабинета. Он (Трамп) меня остановил и попросил: "Подожди, стой, стой, не забудь вот это передать президенту", - рассказал Коул.
"Да, интересные запонки. С изображением Белого дома", - сказал Лукашенко, рассматривая подарок, и добавил, что он постарается в долгу не остаться.
Президент США Дональд Трамп выступает во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2025
Трамп принял приглашение Лукашенко посетить Белоруссию
15 августа, 17:52
 
ОбществоСШАВАШИНГТОНМИНСКДональд ТрампАлександр Лукашенко
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала