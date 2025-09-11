https://1prime.ru/20250911/tramp-862130032.html

СМИ рассказали о подарке Трампа Лукашенко

МИНСК, 11 сен - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп передал в подарок белорусскому президенту Александру Лукашенко запонки, на которых изображен Белый дом - официальная резиденция президентов США в Вашингтоне. Подарок главе белорусского государства на встрече в Минске вручил представитель президента США Джон Коул, сообщило агентство Белта. "Я уже выходил из Овального кабинета. Он (Трамп) меня остановил и попросил: "Подожди, стой, стой, не забудь вот это передать президенту", - рассказал Коул. "Да, интересные запонки. С изображением Белого дома", - сказал Лукашенко, рассматривая подарок, и добавил, что он постарается в долгу не остаться.

