ЦБ снизит ключевую ставку на два процента

МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Банк России на заседании в эту пятницу снизит ключевую ставку на 2 процентных пункта - до 16%, а затем может взять паузу, заявил в интервью РИА Новости бывший министр финансов, экономист Михаил Задорнов. Банк России в июне 2025 года впервые почти за три года (с сентября 2022 года) снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года. Затем ставка была снижена на 2 процентных пункта - до 18% годовых, такой она была последний раз в июле-сентябре 2024 года. "Ставка будет снижена. Вопрос в том, будет ли она снижена на 200 базисных пунктов или на 100. Могу предположить, что по совокупности факторов ЦБ снизит ставку на 2 процентных пункта", - считает Задорнов. Он пояснил, что замедление темпов роста экономики и инфляции говорит в пользу смягчения денежно-кредитной политики, при этом работа над бюджетом на следующую трехлетку еще не завершена. "Сейчас у ЦБ нет параметров бюджета на следующий год, то есть не ясно, будет ли он проинфляционным или нейтральным. И когда будут ясны параметры бюджета и их достоверность, их соответствие реальной экономической ситуации, ЦБ сможет на них опираться и возможно даже возьмет паузу по смягчению политики в октябре", - заключил экономист. Октябрьское заседание ЦБ по ставке пройдет 24 октября, а правительство должно внести в Госдуму проект федерального бюджета России на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов до 1 октября.

