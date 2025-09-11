https://1prime.ru/20250911/tsb-862102253.html
ЦБ снизит ключевую ставку на два процента
ЦБ снизит ключевую ставку на два процента - 11.09.2025, ПРАЙМ
ЦБ снизит ключевую ставку на два процента
Банк России на заседании в эту пятницу снизит ключевую ставку на 2 процентных пункта - до 16%, а затем может взять паузу, заявил в интервью РИА Новости бывший... | 11.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-11T06:16+0300
2025-09-11T06:16+0300
2025-09-11T06:16+0300
финансы
банки
экономика
михаил задорнов
банк россия
банк россии
госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862102253.jpg?1757560573
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Банк России на заседании в эту пятницу снизит ключевую ставку на 2 процентных пункта - до 16%, а затем может взять паузу, заявил в интервью РИА Новости бывший министр финансов, экономист Михаил Задорнов.
Банк России в июне 2025 года впервые почти за три года (с сентября 2022 года) снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года. Затем ставка была снижена на 2 процентных пункта - до 18% годовых, такой она была последний раз в июле-сентябре 2024 года.
"Ставка будет снижена. Вопрос в том, будет ли она снижена на 200 базисных пунктов или на 100. Могу предположить, что по совокупности факторов ЦБ снизит ставку на 2 процентных пункта", - считает Задорнов.
Он пояснил, что замедление темпов роста экономики и инфляции говорит в пользу смягчения денежно-кредитной политики, при этом работа над бюджетом на следующую трехлетку еще не завершена.
"Сейчас у ЦБ нет параметров бюджета на следующий год, то есть не ясно, будет ли он проинфляционным или нейтральным. И когда будут ясны параметры бюджета и их достоверность, их соответствие реальной экономической ситуации, ЦБ сможет на них опираться и возможно даже возьмет паузу по смягчению политики в октябре", - заключил экономист.
Октябрьское заседание ЦБ по ставке пройдет 24 октября, а правительство должно внести в Госдуму проект федерального бюджета России на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов до 1 октября.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, михаил задорнов, банк россия, банк россии, госдума
Финансы, Банки, Экономика, Михаил Задорнов, банк Россия, Банк России, Госдума
ЦБ снизит ключевую ставку на два процента
Задорнов допустил, что ЦБ снизит ключевую ставку до 16%
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Банк России на заседании в эту пятницу снизит ключевую ставку на 2 процентных пункта - до 16%, а затем может взять паузу, заявил в интервью РИА Новости бывший министр финансов, экономист Михаил Задорнов.
Банк России в июне 2025 года впервые почти за три года (с сентября 2022 года) снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года. Затем ставка была снижена на 2 процентных пункта - до 18% годовых, такой она была последний раз в июле-сентябре 2024 года.
"Ставка будет снижена. Вопрос в том, будет ли она снижена на 200 базисных пунктов или на 100. Могу предположить, что по совокупности факторов ЦБ снизит ставку на 2 процентных пункта", - считает Задорнов.
Он пояснил, что замедление темпов роста экономики и инфляции говорит в пользу смягчения денежно-кредитной политики, при этом работа над бюджетом на следующую трехлетку еще не завершена.
"Сейчас у ЦБ нет параметров бюджета на следующий год, то есть не ясно, будет ли он проинфляционным или нейтральным. И когда будут ясны параметры бюджета и их достоверность, их соответствие реальной экономической ситуации, ЦБ сможет на них опираться и возможно даже возьмет паузу по смягчению политики в октябре", - заключил экономист.
Октябрьское заседание ЦБ по ставке пройдет 24 октября, а правительство должно внести в Госдуму проект федерального бюджета России на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов до 1 октября.