В Туркмении начали сбор хлопка-сырца - 11.09.2025, ПРАЙМ
В Туркмении начали сбор хлопка-сырца
2025-09-11T07:43+0300
2025-09-11T07:43+0300
АШХАБАД, 11 сен - ПРАЙМ. В Туркмении приступили к сбору хлопка-сырца - главной сельскохозяйственной культуры страны, в этом году государственный план составляет 1 миллион 250 тысяч тонн, сообщает официальная газета "Нейтральный Туркменистан". Согласно публикации, в 2025 году под хлопчатник отведено 580 тысяч гектаров. Наибольший объем сырца планируется собрать в Марыйском регионе - 359 тысяч тонн. Далее следуют Лебапская область (320 тысяч тонн), Ахалская (280 тысяч тонн), Дашогузская (275 тысяч тонн) и Балканская (16 тысяч тонн). Хлопководство является одной из ключевых отраслей экономики Туркменистана. Хлопок служит важным сырьем для текстильной и пищевой промышленности. В стране функционируют более 60 предприятий министерства текстильной промышленности. Туркмения является крупным производителем хлопкового волокна и текстильной продукции, которые экспортируются в Россию, Турцию, Китай и другие страны.
07:43 11.09.2025
 
В Туркмении начали сбор хлопка-сырца

В Туркмении начали сбор хлопка-сырца

АШХАБАД, 11 сен - ПРАЙМ. В Туркмении приступили к сбору хлопка-сырца - главной сельскохозяйственной культуры страны, в этом году государственный план составляет 1 миллион 250 тысяч тонн, сообщает официальная газета "Нейтральный Туркменистан".
Согласно публикации, в 2025 году под хлопчатник отведено 580 тысяч гектаров.
Наибольший объем сырца планируется собрать в Марыйском регионе - 359 тысяч тонн. Далее следуют Лебапская область (320 тысяч тонн), Ахалская (280 тысяч тонн), Дашогузская (275 тысяч тонн) и Балканская (16 тысяч тонн).
Хлопководство является одной из ключевых отраслей экономики Туркменистана. Хлопок служит важным сырьем для текстильной и пищевой промышленности. В стране функционируют более 60 предприятий министерства текстильной промышленности.
Туркмения является крупным производителем хлопкового волокна и текстильной продукции, которые экспортируются в Россию, Турцию, Китай и другие страны.
 
