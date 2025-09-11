https://1prime.ru/20250911/turtsiya-862135024.html

Резервы ЦБ Турции достигли 180 миллиардов долларов

Резервы ЦБ Турции достигли 180 миллиардов долларов - 11.09.2025, ПРАЙМ

Резервы ЦБ Турции достигли 180 миллиардов долларов

Резервные активы Центрального банка Турции превысили 180 миллиардов долларов, увеличившись за неделю, завершившуюся 4 сентября, на 1,75 миллиарда долларов,... | 11.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-11T15:29+0300

2025-09-11T15:29+0300

2025-09-11T15:29+0300

экономика

финансы

банки

турция

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/15/854363002_0:173:2964:1840_1920x0_80_0_0_fec949c724ae3ad89c6fd64d8f288fcc.jpg

АНКАРА, 11 сен – ПРАЙМ. Резервные активы Центрального банка Турции превысили 180 миллиардов долларов, увеличившись за неделю, завершившуюся 4 сентября, на 1,75 миллиарда долларов, сообщает регулятор. "Золотые резервы страны выросли до 90,93 млрд долларов с 87,33 млрд долларов на предыдущей неделе. В то же время валютные резервы сократились до 89,18 млрд долларов с 91,03 млрд долларов. В целом совокупные резервы Центрального банка составили 180,11 млрд долларов по сравнению с 178,36 млрд долларов неделей ранее", - говорится в сообщении. Регулятор отмечает, что рост общих резервов обусловлен, прежде всего, увеличением золотых запасов, несмотря на незначительное снижение валютных резервов.

https://1prime.ru/20250910/tsb-862080731.html

турция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, турция