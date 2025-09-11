https://1prime.ru/20250911/turtsiya-862135024.html
Резервы ЦБ Турции достигли 180 миллиардов долларов
2025-09-11T15:29+0300
экономика
финансы
банки
турция
АНКАРА, 11 сен – ПРАЙМ. Резервные активы Центрального банка Турции превысили 180 миллиардов долларов, увеличившись за неделю, завершившуюся 4 сентября, на 1,75 миллиарда долларов, сообщает регулятор. "Золотые резервы страны выросли до 90,93 млрд долларов с 87,33 млрд долларов на предыдущей неделе. В то же время валютные резервы сократились до 89,18 млрд долларов с 91,03 млрд долларов. В целом совокупные резервы Центрального банка составили 180,11 млрд долларов по сравнению с 178,36 млрд долларов неделей ранее", - говорится в сообщении. Регулятор отмечает, что рост общих резервов обусловлен, прежде всего, увеличением золотых запасов, несмотря на незначительное снижение валютных резервов.
