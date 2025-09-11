https://1prime.ru/20250911/ukraina-862103881.html

США выделили два миллиона долларов на кибербезопасность Украины

2025-09-11T08:24+0300

ВАШИНГТОН, 11 сен – ПРАЙМ. Агентство США по международному развитию (USAID) в июне направило два миллиона долларов на программу по укреплению кибербезопасности критической инфраструктуры Украины, несмотря на общий курс администрации Дональда Трампа на сокращение иностранной помощи, свидетельствуют подсчеты РИА Новости на основе контрактных документов правительства США. Общая стоимость программы составляет 125 миллионов долларов. Она началась в мае 2020 года и должна завершиться в марте 2026-го. Согласно условиям контракта, цель проекта – "повышение устойчивости критической инфраструктуры Украины к кибератакам путём создания доверенного взаимодействия между государством, частным сектором, академической средой и гражданским обществом". До февраля 2022 года проект получил лишь около 18 миллионов долларов, а уже после эскалации конфликта на Украину поступило более 100 миллионов долларов. Последние 2 миллиона долларов были добавлены в июне, несмотря на усилия администрации Дональда Трампа по сворачиванию зарубежных программ USAID. В контракте не указана компания-исполнитель, однако, согласно отчёту генерального инспектора USAID, проект реализует DAI Global. Финансирование идёт в том числе из статей бюджета "Помощь Европе и Евразии" и "Фонд экономической поддержки". Таким образом, несмотря на заявленное сокращение расходов, программа продолжает получать средства, а Украина остаётся одним из ключевых направлений американской технической помощи.

2025

