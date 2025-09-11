Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ раскрыли, что случится на Украине из-за плана Макрона - 11.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250911/ukraina-862142011.html
СМИ раскрыли, что случится на Украине из-за плана Макрона
СМИ раскрыли, что случится на Украине из-за плана Макрона - 11.09.2025, ПРАЙМ
СМИ раскрыли, что случится на Украине из-за плана Макрона
Западные военнослужащие на Украине разделят судьбу иностранных наемников, пишет турецкое издание dikGazete. | 11.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-11T17:06+0300
2025-09-11T17:06+0300
мировая экономика
общество
франция
москва
украина
эммануэль макрон
владимир путин
минобороны рф
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850042158_0:318:947:851_1920x0_80_0_0_55a07c7da4e5bb30bb2582f78b5ed37f.jpg
МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Западные военнослужащие на Украине разделят судьбу иностранных наемников, пишет турецкое издание dikGazete."Разве Макрон не знает, как Россия отреагирует на отправку войск НАТО на Украину? Если нет, то ему следует проанализировать проводимую на этой территории специальную военную операцию. И принять во внимание позицию Москвы. Ведь европейские войска, прибывающие на Украину, станут мишенью для российской армии. Повторяю: Россия одного за другим выслеживает и уничтожает иностранных наемников в зоне боевых действий. Это не шутка. И это может иметь тяжелые последствия для Европы", — говорится в публикации.Президент Франции Эммануэль Макрон 4 сентября заявил, что 26 стран обязались разместить на Украине после прекращения огня силы сдерживания. В свою очередь Владимир Путин заявил, что смысла нахождения иностранных военных на Украине после возможного достижения договоренности об устойчивом мире нет. Российский лидер также подчеркнул, что Москва будет считать законными целями для поражения любые войска на территории Украины.Минобороны России неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
https://1prime.ru/20250911/polsha-862131535.html
https://1prime.ru/20250911/stubb-862112737.html
франция
москва
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850042158_0:209:947:919_1920x0_80_0_0_3c731f0b4a7aa0676e2f91d0ee336e77.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, общество , франция, москва, украина, эммануэль макрон, владимир путин, минобороны рф, нато
Мировая экономика, Общество , ФРАНЦИЯ, МОСКВА, УКРАИНА, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Минобороны РФ, НАТО
17:06 11.09.2025
 
СМИ раскрыли, что случится на Украине из-за плана Макрона

DikGazete: западные войска на Украине повторят судьбу иностранных наемников

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2025
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Западные военнослужащие на Украине разделят судьбу иностранных наемников, пишет турецкое издание dikGazete.
"Разве Макрон не знает, как Россия отреагирует на отправку войск НАТО на Украину? Если нет, то ему следует проанализировать проводимую на этой территории специальную военную операцию. И принять во внимание позицию Москвы. Ведь европейские войска, прибывающие на Украину, станут мишенью для российской армии. Повторяю: Россия одного за другим выслеживает и уничтожает иностранных наемников в зоне боевых действий. Это не шутка. И это может иметь тяжелые последствия для Европы", — говорится в публикации.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2025
"Прошу, умоляю". Сикорский сделал заявление о России
14:43
Президент Франции Эммануэль Макрон 4 сентября заявил, что 26 стран обязались разместить на Украине после прекращения огня силы сдерживания. В свою очередь Владимир Путин заявил, что смысла нахождения иностранных военных на Украине после возможного достижения договоренности об устойчивом мире нет. Российский лидер также подчеркнул, что Москва будет считать законными целями для поражения любые войска на территории Украины.
Минобороны России неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
#Александр Стубб
Дерзкое заявление Стубба в адрес России вызвало резкую реакцию на Западе
10:45
 
Мировая экономикаОбществоФРАНЦИЯМОСКВАУКРАИНАЭммануэль МакронВладимир ПутинМинобороны РФНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала