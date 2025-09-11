https://1prime.ru/20250911/ukraina-862157221.html

В Эстонии пообещали направить 0,25 процентов ВВП на помощь Украине

МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что в 2026 году сохранится принцип, согласно которому 0,25% ВВП страны будет направлено на помощь Украине, сообщает телерадиокомпания ERR. "Министр обороны Ханно Певкур заявил, что и в следующем году сохранится принцип, согласно которому 0,25% ВВП Эстонии будет направлено на помощь Украине", - говорится в публикации. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

