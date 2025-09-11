Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Эстонии пообещали направить 0,25 процентов ВВП на помощь Украине - 11.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250911/ukraina-862157221.html
В Эстонии пообещали направить 0,25 процентов ВВП на помощь Украине
В Эстонии пообещали направить 0,25 процентов ВВП на помощь Украине - 11.09.2025, ПРАЙМ
В Эстонии пообещали направить 0,25 процентов ВВП на помощь Украине
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что в 2026 году сохранится принцип, согласно которому 0,25% ВВП страны будет направлено на помощь Украине, сообщает | 11.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-11T21:23+0300
2025-09-11T21:23+0300
мировая экономика
украина
эстония
запад
сергей лавров
нато
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859920432_0:938:2048:2090_1920x0_80_0_0_62ca44789613f5b8e62425ecf535dc49.jpg
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что в 2026 году сохранится принцип, согласно которому 0,25% ВВП страны будет направлено на помощь Украине, сообщает телерадиокомпания ERR. "Министр обороны Ханно Певкур заявил, что и в следующем году сохранится принцип, согласно которому 0,25% ВВП Эстонии будет направлено на помощь Украине", - говорится в публикации. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://1prime.ru/20250911/ukraina-862156548.html
украина
эстония
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859920432_0:746:2048:2282_1920x0_80_0_0_375a857d9a26418244b5dad98e4fa9bf.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, украина, эстония, запад, сергей лавров, нато, мид рф
Мировая экономика, УКРАИНА, ЭСТОНИЯ, ЗАПАД, Сергей Лавров, НАТО, МИД РФ
21:23 11.09.2025
 
В Эстонии пообещали направить 0,25 процентов ВВП на помощь Украине

Министр обороны Эстонии Певкур: 0,25% ВВП страны направят на помощь Украине

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Эстонии
Государственный флаг Эстонии - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2025
Государственный флаг Эстонии . Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что в 2026 году сохранится принцип, согласно которому 0,25% ВВП страны будет направлено на помощь Украине, сообщает телерадиокомпания ERR.
"Министр обороны Ханно Певкур заявил, что и в следующем году сохранится принцип, согласно которому 0,25% ВВП Эстонии будет направлено на помощь Украине", - говорится в публикации.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2025
СМИ раскрыли тайный план Европы по Украине
20:58
 
Мировая экономикаУКРАИНАЭСТОНИЯЗАПАДСергей ЛавровНАТОМИД РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала