"Речь о войне". Венгерский министр раскритиковал заявления фон дер Ляйен
Венгерский министр Бока: выступление главы Еврокомиссии носило военный характер
Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Годовое обращение председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Европарламенте прозвучало как настоящая военная декларация, заявил министр по делам ЕС Венгрии Янош Бока на пресс-конференции. Об этом сообщает Hungary Today.
"Президент ЕК выступила с речью о войне. Это было провоенное выступление, это была настоящая военная речь", — подчеркнул он.
"Президент ЕК выступила с речью о войне. Это было провоенное выступление, это была настоящая военная речь", — подчеркнул он.
По словам министра, Европейский союз переживает упадок, а выступление фон дер Ляйен не дало никаких перспектив на перемены. Вместо того чтобы уделять внимание вопросам конкурентоспособности, Еврокомиссия, считает Бока, движется в сторону "экономики военного времени", делая ставку на поддержку Украины.
Политик также выразил недовольство дальнейшей централизацией институтов Евросоюза, сокращением полномочий стран-членов и усилением контроля над внутренней политикой и СМИ. Он отметил, что некоторые государства, включая Венгрию, пытаются смягчить последствия такой линии Брюсселя, но давление со стороны Еврокомиссии лишь растет. В пример Бока привел требование Брюсселя ввести прогрессивные налоги, отменить льготы, отказаться от регулирования тарифов на коммунальные услуги и свернуть программы социальной поддержки.
Ранее сегодня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратил внимание, что в своей речи фон дер Ляйен 35 раз упомянула Украину.
В мае министр иностранных дел Венгрии Петер Сийятто заявлял, что Евросоюз использует антидемократические методы для затягивания конфликта на Украине и разрыва отношений с Россией. Он подчеркнул, что ЕС игнорирует собственные правила, согласно которым важнейшие решения должны приниматься единогласно всеми 27 странами.
В начале сентября крупнейшая вторая фракция Европарламента — "Прогрессивный альянс социалистов и демократов" — предложила выразить вотум недоверия Урсуле фон дер Ляйен. Ей вменяют заключение без мандата сделки с США, наносящей ущерб интересам ЕС, исключение национальных парламентов из процесса ратификации торгового соглашения с Меркосур, а также отказ от санкций против Израиля, несмотря на обвинения в "действиях, равносильных геноциду" в Газе. Еврокомиссии также приписывают бездействие на фоне экономических и социальных проблем.