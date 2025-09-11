"Речь о войне". Венгерский министр раскритиковал заявления фон дер Ляйен

https://1prime.ru/20250911/vengriy-862159285.html

МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Годовое обращение председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Европарламенте прозвучало как настоящая военная декларация, заявил министр по делам ЕС Венгрии Янош Бока на пресс-конференции. Об этом сообщает Hungary Today."Президент ЕК выступила с речью о войне. Это было провоенное выступление, это была настоящая военная речь", — подчеркнул он.По словам министра, Европейский союз переживает упадок, а выступление фон дер Ляйен не дало никаких перспектив на перемены. Вместо того чтобы уделять внимание вопросам конкурентоспособности, Еврокомиссия, считает Бока, движется в сторону "экономики военного времени", делая ставку на поддержку Украины.Политик также выразил недовольство дальнейшей централизацией институтов Евросоюза, сокращением полномочий стран-членов и усилением контроля над внутренней политикой и СМИ. Он отметил, что некоторые государства, включая Венгрию, пытаются смягчить последствия такой линии Брюсселя, но давление со стороны Еврокомиссии лишь растет. В пример Бока привел требование Брюсселя ввести прогрессивные налоги, отменить льготы, отказаться от регулирования тарифов на коммунальные услуги и свернуть программы социальной поддержки.Ранее сегодня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратил внимание, что в своей речи фон дер Ляйен 35 раз упомянула Украину.В мае министр иностранных дел Венгрии Петер Сийятто заявлял, что Евросоюз использует антидемократические методы для затягивания конфликта на Украине и разрыва отношений с Россией. Он подчеркнул, что ЕС игнорирует собственные правила, согласно которым важнейшие решения должны приниматься единогласно всеми 27 странами.В начале сентября крупнейшая вторая фракция Европарламента — "Прогрессивный альянс социалистов и демократов" — предложила выразить вотум недоверия Урсуле фон дер Ляйен. Ей вменяют заключение без мандата сделки с США, наносящей ущерб интересам ЕС, исключение национальных парламентов из процесса ратификации торгового соглашения с Меркосур, а также отказ от санкций против Израиля, несмотря на обвинения в "действиях, равносильных геноциду" в Газе. Еврокомиссии также приписывают бездействие на фоне экономических и социальных проблем.

