Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Венгрия готова ветировать вторичные санкции ЕС - 11.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250911/vengriya-862125776.html
Венгрия готова ветировать вторичные санкции ЕС
Венгрия готова ветировать вторичные санкции ЕС - 11.09.2025, ПРАЙМ
Венгрия готова ветировать вторичные санкции ЕС
Венгрия готова наложить вето на принятие вторичных санкций Евросоюза против Индии и Китая, если решит, что они сильно вредят ее экономике, заявил глава... | 11.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-11T13:37+0300
2025-09-11T13:54+0300
политика
венгрия
индия
китай
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/65/841266570_0:23:2048:1175_1920x0_80_0_0_1814c2e1bcc5c23e5ec6a8f660022b07.jpg
БУДАПЕШТ, 11 сен - ПРАЙМ. Венгрия готова наложить вето на принятие вторичных санкций Евросоюза против Индии и Китая, если решит, что они сильно вредят ее экономике, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш."В каждом случае, прежде чем венгерское правительство наложит вето, мы проверяем, соответствует предложение, по которому необходимо принять решение, нашим интересам или противоречит им. Если противоречит, то какой ущерб оно наносит венгерской экономике? Если ущерб значителен, то мы наложим вето", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге, отвечая на вопрос СМИ, готова ли Венгрии наложить вето на принятие вторичных санкций ЕС против Китая и Индии за покупку российских энергоносителей.Гуйяш уточнил, что если Будапешт сочтет возможный ущерб для себя незначительным, то сможет и поддержать санкции.Ранее Трамп заявил, что США введут 100-процентные пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть. Глава минфина США Скотт Бессент призвал европейские страны присоединиться к планируемым американским пошлинам.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://1prime.ru/20250911/reaktor-862116300.html
венгрия
индия
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/65/841266570_0:0:1820:1365_1920x0_80_0_0_eff109a07932ab10757230c7a3f39d6e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
венгрия, индия, китай, ес
Политика, ВЕНГРИЯ, ИНДИЯ, КИТАЙ, ЕС
13:37 11.09.2025 (обновлено: 13:54 11.09.2025)
 
Венгрия готова ветировать вторичные санкции ЕС

Венгрия готова ветировать вторичные санкции ЕС, если они ей сильно навредят

© CC BY 2.0 / J DimasФлаг Венгрии
Флаг Венгрии - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2025
© CC BY 2.0 / J Dimas
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БУДАПЕШТ, 11 сен - ПРАЙМ. Венгрия готова наложить вето на принятие вторичных санкций Евросоюза против Индии и Китая, если решит, что они сильно вредят ее экономике, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.
"В каждом случае, прежде чем венгерское правительство наложит вето, мы проверяем, соответствует предложение, по которому необходимо принять решение, нашим интересам или противоречит им. Если противоречит, то какой ущерб оно наносит венгерской экономике? Если ущерб значителен, то мы наложим вето", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге, отвечая на вопрос СМИ, готова ли Венгрии наложить вето на принятие вторичных санкций ЕС против Китая и Индии за покупку российских энергоносителей.
Гуйяш уточнил, что если Будапешт сочтет возможный ущерб для себя незначительным, то сможет и поддержать санкции.
Ранее Трамп заявил, что США введут 100-процентные пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть. Глава минфина США Скотт Бессент призвал европейские страны присоединиться к планируемым американским пошлинам.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
АЭС Пакш-2, Венгрия - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2025
Суд ЕС отменил финансирование Венгрией двух российских ядерных реакторов
11:30
 
ПолитикаВЕНГРИЯИНДИЯКИТАЙЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала