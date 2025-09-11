https://1prime.ru/20250911/vengriya-862129281.html

Венгрия рассчитывает запустить два блока АЭС "Пакш-2" в начале 2030-х

Венгрия рассчитывает запустить два блока АЭС "Пакш-2" в начале 2030-х - 11.09.2025, ПРАЙМ

Венгрия рассчитывает запустить два блока АЭС "Пакш-2" в начале 2030-х

Венгрия по-прежнему рассчитывает подключить два новых блока АЭС "Пакш" к энергосистеме в начале 2030-х годов, заявил венгерский министр иностранных дел и... | 11.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-11T14:24+0300

2025-09-11T14:24+0300

2025-09-11T14:24+0300

энергетика

газ

венгрия

будапешт

петер сийярто

аэс "пакш"

https://cdnn.1prime.ru/img/84226/12/842261270_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_f664032707463515e1aa1d9c2029a64f.jpg

БУДАПЕШТ, 11 сен - ПРАЙМ. Венгрия по-прежнему рассчитывает подключить два новых блока АЭС "Пакш" к энергосистеме в начале 2030-х годов, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Мы подключим оба новых блока АЭС "Пакш" к энергосистеме в начале следующего десятилетия, тем самым сделав огромный шаг вперед в обеспечении энергетической безопасности Венгрии", - сказал Сийярто на пресс-конференции в Будапеште.

https://1prime.ru/20250821/paksh-861025516.html

венгрия

будапешт

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, венгрия, будапешт, петер сийярто, аэс "пакш"