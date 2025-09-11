Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Венгрия рассчитывает запустить два блока АЭС "Пакш-2" в начале 2030-х - 11.09.2025
Венгрия рассчитывает запустить два блока АЭС "Пакш-2" в начале 2030-х
Венгрия по-прежнему рассчитывает подключить два новых блока АЭС "Пакш" к энергосистеме в начале 2030-х годов, заявил венгерский министр иностранных дел и... | 11.09.2025, ПРАЙМ
БУДАПЕШТ, 11 сен - ПРАЙМ. Венгрия по-прежнему рассчитывает подключить два новых блока АЭС "Пакш" к энергосистеме в начале 2030-х годов, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Мы подключим оба новых блока АЭС "Пакш" к энергосистеме в начале следующего десятилетия, тем самым сделав огромный шаг вперед в обеспечении энергетической безопасности Венгрии", - сказал Сийярто на пресс-конференции в Будапеште.
БУДАПЕШТ, 11 сен - ПРАЙМ. Венгрия по-прежнему рассчитывает подключить два новых блока АЭС "Пакш" к энергосистеме в начале 2030-х годов, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Мы подключим оба новых блока АЭС "Пакш" к энергосистеме в начале следующего десятилетия, тем самым сделав огромный шаг вперед в обеспечении энергетической безопасности Венгрии", - сказал Сийярто на пресс-конференции в Будапеште.
"Росатом" рассчитывает начать строительство АЭС "Пакш-2" в ноябре
