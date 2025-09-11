https://1prime.ru/20250911/vengriya-862129281.html
Венгрия рассчитывает запустить два блока АЭС "Пакш-2" в начале 2030-х
Венгрия рассчитывает запустить два блока АЭС "Пакш-2" в начале 2030-х - 11.09.2025, ПРАЙМ
Венгрия рассчитывает запустить два блока АЭС "Пакш-2" в начале 2030-х
Венгрия по-прежнему рассчитывает подключить два новых блока АЭС "Пакш" к энергосистеме в начале 2030-х годов, заявил венгерский министр иностранных дел и... | 11.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-11T14:24+0300
2025-09-11T14:24+0300
2025-09-11T14:24+0300
энергетика
газ
венгрия
будапешт
петер сийярто
аэс "пакш"
https://cdnn.1prime.ru/img/84226/12/842261270_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_f664032707463515e1aa1d9c2029a64f.jpg
БУДАПЕШТ, 11 сен - ПРАЙМ. Венгрия по-прежнему рассчитывает подключить два новых блока АЭС "Пакш" к энергосистеме в начале 2030-х годов, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Мы подключим оба новых блока АЭС "Пакш" к энергосистеме в начале следующего десятилетия, тем самым сделав огромный шаг вперед в обеспечении энергетической безопасности Венгрии", - сказал Сийярто на пресс-конференции в Будапеште.
https://1prime.ru/20250821/paksh-861025516.html
венгрия
будапешт
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84226/12/842261270_320:0:5440:3840_1920x0_80_0_0_daaefd27f04850d2ef66c4dc58a200a5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, венгрия, будапешт, петер сийярто, аэс "пакш"
Энергетика, Газ, ВЕНГРИЯ, Будапешт, Петер Сийярто, АЭС "Пакш"
Венгрия рассчитывает запустить два блока АЭС "Пакш-2" в начале 2030-х
Сийярто: Венгрия рассчитывает запустить два блока АЭС "Пакш-2" в начале 2030-х