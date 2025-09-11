https://1prime.ru/20250911/vintovka-862139980.html

В Солт-Лейк-Сити нашли винтовку, из которой предположительно был убит Кирк

В Солт-Лейк-Сити нашли винтовку, из которой предположительно был убит Кирк - 11.09.2025, ПРАЙМ

В Солт-Лейк-Сити нашли винтовку, из которой предположительно был убит Кирк

Правоохранители обнаружили винтовку, из которой предположительно был смертельно ранен американский консервативный активист Чарли Кирк, заявил руководитель... | 11.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-11T16:48+0300

2025-09-11T16:48+0300

2025-09-11T16:48+0300

происшествия

общество

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0b/862139827_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_36157e78440061eeb60070e58ec1485e.jpg

МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Правоохранители обнаружили винтовку, из которой предположительно был смертельно ранен американский консервативный активист Чарли Кирк, заявил руководитель отделения ФБР в Солт-Лейк-Сити Роберт Болс. "Сегодня утром я могу сказать, что мы нашли оружие, которое, как мы полагаем, использовалось в стрельбе. Это мощная винтовка с продольно-скользящим затвором", - сказал Болс. По его словам, винтовка была найдена в лесистой местности, куда скрылся стрелок. Оружие будет направлено на экспертизу. Кирк был накануне смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта.

https://1prime.ru/20250911/zakharova-862127785.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество