В Солт-Лейк-Сити нашли винтовку, из которой предположительно был убит Кирк
В Солт-Лейк-Сити нашли винтовку, из которой предположительно был убит Кирк - 11.09.2025, ПРАЙМ
В Солт-Лейк-Сити нашли винтовку, из которой предположительно был убит Кирк
Правоохранители обнаружили винтовку, из которой предположительно был смертельно ранен американский консервативный активист Чарли Кирк, заявил руководитель... | 11.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-11T16:48+0300
2025-09-11T16:48+0300
2025-09-11T16:48+0300
происшествия
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0b/862139827_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_36157e78440061eeb60070e58ec1485e.jpg
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Правоохранители обнаружили винтовку, из которой предположительно был смертельно ранен американский консервативный активист Чарли Кирк, заявил руководитель отделения ФБР в Солт-Лейк-Сити Роберт Болс. "Сегодня утром я могу сказать, что мы нашли оружие, которое, как мы полагаем, использовалось в стрельбе. Это мощная винтовка с продольно-скользящим затвором", - сказал Болс. По его словам, винтовка была найдена в лесистой местности, куда скрылся стрелок. Оружие будет направлено на экспертизу. Кирк был накануне смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта.
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0b/862139827_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_289dbc52cb01b0d21457faea9815bb0e.jpg
общество
В Солт-Лейк-Сити нашли винтовку, из которой предположительно был убит Кирк
Правоохранители США обнаружили винтовку, из которой могли убить Чарли Кирка
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Правоохранители обнаружили винтовку, из которой предположительно был смертельно ранен американский консервативный активист Чарли Кирк, заявил руководитель отделения ФБР в Солт-Лейк-Сити Роберт Болс.
"Сегодня утром я могу сказать, что мы нашли оружие, которое, как мы полагаем, использовалось в стрельбе. Это мощная винтовка с продольно-скользящим затвором", - сказал Болс.
По его словам, винтовка была найдена в лесистой местности, куда скрылся стрелок. Оружие будет направлено на экспертизу.
Кирк был накануне смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта.
