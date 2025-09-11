Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Солт-Лейк-Сити нашли винтовку, из которой предположительно был убит Кирк - 11.09.2025
В Солт-Лейк-Сити нашли винтовку, из которой предположительно был убит Кирк
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Правоохранители обнаружили винтовку, из которой предположительно был смертельно ранен американский консервативный активист Чарли Кирк, заявил руководитель отделения ФБР в Солт-Лейк-Сити Роберт Болс. "Сегодня утром я могу сказать, что мы нашли оружие, которое, как мы полагаем, использовалось в стрельбе. Это мощная винтовка с продольно-скользящим затвором", - сказал Болс. По его словам, винтовка была найдена в лесистой местности, куда скрылся стрелок. Оружие будет направлено на экспертизу. Кирк был накануне смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта.
общество
Происшествия, Общество
16:48 11.09.2025
 
В Солт-Лейк-Сити нашли винтовку, из которой предположительно был убит Кирк

© РИА Новости . Наталья Подоровская
Американская полицейская машина - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2025
© РИА Новости . Наталья Подоровская
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Правоохранители обнаружили винтовку, из которой предположительно был смертельно ранен американский консервативный активист Чарли Кирк, заявил руководитель отделения ФБР в Солт-Лейк-Сити Роберт Болс.
"Сегодня утром я могу сказать, что мы нашли оружие, которое, как мы полагаем, использовалось в стрельбе. Это мощная винтовка с продольно-скользящим затвором", - сказал Болс.
По его словам, винтовка была найдена в лесистой местности, куда скрылся стрелок. Оружие будет направлено на экспертизу.
Кирк был накануне смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта.
