На Запорожской АЭС рассказали об атаке БПЛА на учебно-тренировочный центр - 11.09.2025
На Запорожской АЭС рассказали об атаке БПЛА на учебно-тренировочный центр
На Запорожской АЭС рассказали об атаке БПЛА на учебно-тренировочный центр - 11.09.2025, ПРАЙМ
На Запорожской АЭС рассказали об атаке БПЛА на учебно-тренировочный центр
Атака БПЛА на учебно-тренировочный центр (УТЦ) Запорожской АЭС стала шестой с начала года и второй в сентябре, заявила РИА Новости директор по коммуникациям... | 11.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-11T22:46+0300
2025-09-11T22:46+0300
энергодар
европа
рф
запорожская аэс
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1e/860116373_0:117:3225:1931_1920x0_80_0_0_f664780ce2957af7b3d4e510a81fd955.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - ПРАЙМ. Атака БПЛА на учебно-тренировочный центр (УТЦ) Запорожской АЭС стала шестой с начала года и второй в сентябре, заявила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. Ранее пресс-служба станции сообщила, что в четверг произошла атака украинских БПЛА на учебно-тренировочный центр станции, пострадавших, предварительно, нет, подсчитывается ущерб. "С начала текущего года зафиксировано уже шесть атак по учебно-тренировочному центру ЗАЭС, расположенного в непосредственной близости от атомной станции, при этом только в этом месяце это уже второй случай целевого обстрела УТЦ, что является дестабилизирующей тенденцией", - сказала агентству Яшина. Подобные регулярные атаки носят откровенно террористический характер и преследуют четкую цель: усилить психологическое давление на персонал станции, который продолжает обеспечивать ее безопасность в сложных условиях, подчеркнула собеседница агентства. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
https://1prime.ru/20250910/zaes-862090166.html
энергодар
европа
рф
энергодар, европа, рф, запорожская аэс, в мире
Энергодар, ЕВРОПА, РФ, Запорожская АЭС, В мире
22:46 11.09.2025
 
На Запорожской АЭС рассказали об атаке БПЛА на учебно-тренировочный центр

Яшина: атака БПЛА на учебно-тренировочный центр ЗАЭС стала шестой с начала года

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2025
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - ПРАЙМ. Атака БПЛА на учебно-тренировочный центр (УТЦ) Запорожской АЭС стала шестой с начала года и второй в сентябре, заявила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
Ранее пресс-служба станции сообщила, что в четверг произошла атака украинских БПЛА на учебно-тренировочный центр станции, пострадавших, предварительно, нет, подсчитывается ущерб.
"С начала текущего года зафиксировано уже шесть атак по учебно-тренировочному центру ЗАЭС, расположенного в непосредственной близости от атомной станции, при этом только в этом месяце это уже второй случай целевого обстрела УТЦ, что является дестабилизирующей тенденцией", - сказала агентству Яшина.
Подобные регулярные атаки носят откровенно террористический характер и преследуют четкую цель: усилить психологическое давление на персонал станции, который продолжает обеспечивать ее безопасность в сложных условиях, подчеркнула собеседница агентства.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Запорожская АЭС в Энергодаре - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2025
Глава МАГАТЭ назвал ситуацию с безопасностью на ЗАЭС шаткой
Вчера, 20:01
 
ЭнергодарЕВРОПАРФЗапорожская АЭСВ мире
 
 
