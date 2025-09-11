Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВТБ расширил возможности оформления ипотеки для жителей новых регионов - 11.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250911/vtb-862106798.html
ВТБ расширил возможности оформления ипотеки для жителей новых регионов
ВТБ расширил возможности оформления ипотеки для жителей новых регионов - 11.09.2025, ПРАЙМ
ВТБ расширил возможности оформления ипотеки для жителей новых регионов
ВТБ расширил возможности оформления ипотеки при покупке жилья в новостройках ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, сообщает пресс-служба банка. | 11.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-11T09:04+0300
2025-09-11T09:04+0300
экономика
недвижимость
бизнес
банки
лнр
херсонская область
втб
https://cdnn.1prime.ru/img/76307/80/763078070_0:229:3798:2365_1920x0_80_0_0_b9178abe94f766036ea613858401228d.jpg
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. ВТБ расширил возможности оформления ипотеки при покупке жилья в новостройках ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, сообщает пресс-служба банка. "ВТБ расширил возможности оформления ипотеки при покупке жилья в новостройках ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Новая программа банка, уникальная для новых регионов, позволит сочетать условия семейной и рыночных программ", - говорится в сообщении. Указывается, что в результате ставка по ипотечному кредиту будет существенно ниже рыночной, а максимальная сумма составит 15 миллионов рублей. "Наша комбинированная программа позволит семьям получить крупную сумму по доступной ставке и приобрести квартиру в два-три раза большей площади по сравнению с базовой господдержкой. Таких предложений на рынке Новороссии больше нет", - прокомментировал управляющий ВТБ в Новороссии Виктор Шип. Минимальный первоначальный взнос по комбинированной семейной ипотеке в ВТБ составляет 20,1%, срок кредитования может достигать 30 лет.
https://1prime.ru/20250911/zhile-862075424.html
лнр
херсонская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76307/80/763078070_171:0:3627:2592_1920x0_80_0_0_2b02aee92b78825ba980470bfff410a9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
недвижимость, бизнес, банки, лнр, херсонская область, втб
Экономика, Недвижимость, Бизнес, Банки, ЛНР, Херсонская область, ВТБ
09:04 11.09.2025
 
ВТБ расширил возможности оформления ипотеки для жителей новых регионов

ВТБ расширил возможности ипотеки при покупке жилья в новостройках в новых регионах

© Фото : Пресс-служба ОАО Банк ВТББанк ВТБ
Банк ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2025
© Фото : Пресс-служба ОАО Банк ВТБ
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. ВТБ расширил возможности оформления ипотеки при покупке жилья в новостройках ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, сообщает пресс-служба банка.
"ВТБ расширил возможности оформления ипотеки при покупке жилья в новостройках ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Новая программа банка, уникальная для новых регионов, позволит сочетать условия семейной и рыночных программ", - говорится в сообщении.
Указывается, что в результате ставка по ипотечному кредиту будет существенно ниже рыночной, а максимальная сумма составит 15 миллионов рублей.
"Наша комбинированная программа позволит семьям получить крупную сумму по доступной ставке и приобрести квартиру в два-три раза большей площади по сравнению с базовой господдержкой. Таких предложений на рынке Новороссии больше нет", - прокомментировал управляющий ВТБ в Новороссии Виктор Шип.
Минимальный первоначальный взнос по комбинированной семейной ипотеке в ВТБ составляет 20,1%, срок кредитования может достигать 30 лет.
Доверительное управление - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2025
Россияне придумали неожиданный способ покупки жилья вместо ипотеки
03:03
 
ЭкономикаНедвижимостьБизнесБанкиЛНРХерсонская областьВТБ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала