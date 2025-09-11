ВТБ расширил возможности оформления ипотеки для жителей новых регионов

https://1prime.ru/20250911/vtb-862106798.html
ВТБ расширил возможности оформления ипотеки при покупке жилья в новостройках ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, сообщает пресс-служба банка. | 11.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. ВТБ расширил возможности оформления ипотеки при покупке жилья в новостройках ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, сообщает пресс-служба банка. "ВТБ расширил возможности оформления ипотеки при покупке жилья в новостройках ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Новая программа банка, уникальная для новых регионов, позволит сочетать условия семейной и рыночных программ", - говорится в сообщении. Указывается, что в результате ставка по ипотечному кредиту будет существенно ниже рыночной, а максимальная сумма составит 15 миллионов рублей. "Наша комбинированная программа позволит семьям получить крупную сумму по доступной ставке и приобрести квартиру в два-три раза большей площади по сравнению с базовой господдержкой. Таких предложений на рынке Новороссии больше нет", - прокомментировал управляющий ВТБ в Новороссии Виктор Шип. Минимальный первоначальный взнос по комбинированной семейной ипотеке в ВТБ составляет 20,1%, срок кредитования может достигать 30 лет.
