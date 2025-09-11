https://1prime.ru/20250911/vvp-862134876.html
ЕЦБ повысил прогноз роста ВВП еврозоны на 2025 год
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил прогноз по росту экономики еврозоны на 2025 год до 1,2% с уровня 0,9%, ожидавшихся в июне, следует из пресс-релиза регулятора. Прогноз роста ВВП еврозоны на 2026 год понижен до 1% с июньских 1,2%. В 2027 году регулятор по-прежнему ожидает роста на 1,3%.
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил прогноз по росту экономики еврозоны на 2025 год до 1,2% с уровня 0,9%, ожидавшихся в июне, следует из пресс-релиза регулятора.
Прогноз роста ВВП еврозоны на 2026 год понижен до 1% с июньских 1,2%. В 2027 году регулятор по-прежнему ожидает роста на 1,3%.
