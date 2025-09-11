Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕЦБ повысил прогноз роста ВВП еврозоны на 2025 год - 11.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250911/vvp-862134876.html
ЕЦБ повысил прогноз роста ВВП еврозоны на 2025 год
ЕЦБ повысил прогноз роста ВВП еврозоны на 2025 год - 11.09.2025, ПРАЙМ
ЕЦБ повысил прогноз роста ВВП еврозоны на 2025 год
Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил прогноз по росту экономики еврозоны на 2025 год до 1,2% с уровня 0,9%, ожидавшихся в июне, следует из пресс-релиза... | 11.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-11T15:21+0300
2025-09-11T15:21+0300
экономика
ецб
https://cdnn.1prime.ru/img/82775/77/827757748_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_b6ef9b337c85c68d839375e06ea069d9.jpg
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил прогноз по росту экономики еврозоны на 2025 год до 1,2% с уровня 0,9%, ожидавшихся в июне, следует из пресс-релиза регулятора. Прогноз роста ВВП еврозоны на 2026 год понижен до 1% с июньских 1,2%. В 2027 году регулятор по-прежнему ожидает роста на 1,3%.
https://1prime.ru/20250911/stavka-862134718.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82775/77/827757748_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_d0fc4fd60626753a99711546ac9d339e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ецб
Экономика, ЕЦБ
15:21 11.09.2025
 
ЕЦБ повысил прогноз роста ВВП еврозоны на 2025 год

ЕЦБ повысил прогноз по росту экономики еврозоны на 2025 год до 1,2%

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги ЕС в Европейском квартале в Брюсселе
Флаги ЕС в Европейском квартале в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил прогноз по росту экономики еврозоны на 2025 год до 1,2% с уровня 0,9%, ожидавшихся в июне, следует из пресс-релиза регулятора.
Прогноз роста ВВП еврозоны на 2026 год понижен до 1% с июньских 1,2%. В 2027 году регулятор по-прежнему ожидает роста на 1,3%.
ЕЦБ
ЕЦБ ожидаемо сохранил уровень базовой процентной ставки
15:20
 
ЭкономикаЕЦБ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала