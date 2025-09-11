https://1prime.ru/20250911/yemen-862113186.html
Президент Йемена примет участие в российско-арабском саммите
Президент Йемена примет участие в российско-арабском саммите - 11.09.2025, ПРАЙМ
Президент Йемена примет участие в российско-арабском саммите
Председатель руководящего президентского совета Йемена Ришад аль-Алими должен принять участие в российско-арабском саммите, который состоится в середине октября | 11.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-11T11:01+0300
2025-09-11T11:01+0300
2025-09-11T11:01+0300
политика
общество
мировая экономика
йемен
москва
мария захарова
владимир путин
мид рф
лаг
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859563401_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d270acb358ace6acec5997dc623d68d7.jpg
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Председатель руководящего президентского совета Йемена Ришад аль-Алими должен принять участие в российско-арабском саммите, который состоится в середине октября в Москве, сообщили РИА Новости в посольстве Йемена в Москве. "Да, должен принять участие", - сказали агентству в дипмиссии. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что всем лидерам стран Лиги арабских государств и генсеку самой ЛАГ разосланы послания от имени президента России Владимира Путина для участия в первом российско-арабском саммите, который запланирован на 15 октября.
https://1prime.ru/20250910/siriya-862067633.html
йемен
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859563401_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5ed94eb67ec1d5844a67e3657e9213df.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , мировая экономика, йемен, москва, мария захарова, владимир путин, мид рф, лаг
Политика, Общество , Мировая экономика, ЙЕМЕН, МОСКВА, Мария Захарова, Владимир Путин, МИД РФ, ЛАГ
Президент Йемена примет участие в российско-арабском саммите
Лидер Йемена Ришад аль-Алими должен принять участие в российско-арабском саммите
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Председатель руководящего президентского совета Йемена Ришад аль-Алими должен принять участие в российско-арабском саммите, который состоится в середине октября в Москве, сообщили РИА Новости в посольстве Йемена в Москве.
"Да, должен принять участие", - сказали агентству в дипмиссии.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что всем лидерам стран Лиги арабских государств и генсеку самой ЛАГ разосланы послания от имени президента России Владимира Путина для участия в первом российско-арабском саммите, который запланирован на 15 октября.
Президент Сирии возглавит делегацию страны на российско-арабском саммите