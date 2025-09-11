Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Президент Йемена примет участие в российско-арабском саммите - 11.09.2025
Президент Йемена примет участие в российско-арабском саммите
Председатель руководящего президентского совета Йемена Ришад аль-Алими должен принять участие в российско-арабском саммите, который состоится в середине октября
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Председатель руководящего президентского совета Йемена Ришад аль-Алими должен принять участие в российско-арабском саммите, который состоится в середине октября в Москве, сообщили РИА Новости в посольстве Йемена в Москве. "Да, должен принять участие", - сказали агентству в дипмиссии. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что всем лидерам стран Лиги арабских государств и генсеку самой ЛАГ разосланы послания от имени президента России Владимира Путина для участия в первом российско-арабском саммите, который запланирован на 15 октября.
Политика, Общество , Мировая экономика, ЙЕМЕН, МОСКВА, Мария Захарова, Владимир Путин, МИД РФ, ЛАГ
Президент Йемена примет участие в российско-арабском саммите

МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Председатель руководящего президентского совета Йемена Ришад аль-Алими должен принять участие в российско-арабском саммите, который состоится в середине октября в Москве, сообщили РИА Новости в посольстве Йемена в Москве.
"Да, должен принять участие", - сказали агентству в дипмиссии.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что всем лидерам стран Лиги арабских государств и генсеку самой ЛАГ разосланы послания от имени президента России Владимира Путина для участия в первом российско-арабском саммите, который запланирован на 15 октября.
Президент Сирии возглавит делегацию страны на российско-арабском саммите
Вчера, 14:27
Вчера, 14:27
 
