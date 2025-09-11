https://1prime.ru/20250911/yuan-862109841.html

Курс юаня в начале торгов на Мосбирже вырос до максимума с марта

Курс юаня в начале торгов на Мосбирже вырос до максимума с марта - 11.09.2025, ПРАЙМ

Курс юаня в начале торгов на Мосбирже вырос до максимума с марта

Курс китайской валюты в начале торгов четверга растет до 12,02 рубля, обновляя максимумы с марта, следует из данных Московской биржи. | 11.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-11T10:06+0300

2025-09-11T10:06+0300

2025-09-11T10:06+0300

экономика

юань

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624480_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c71d1c7bddefcd96db4df36b2aa66a97.jpg

МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торгов четверга растет до 12,02 рубля, обновляя максимумы с марта, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.02 мск рос на 10 копеек, до 12,02 рубля - максимума с марта.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

юань