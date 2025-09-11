Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Курс юаня в начале торгов на Мосбирже вырос до максимума с марта - 11.09.2025
Курс юаня в начале торгов на Мосбирже вырос до максимума с марта
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торгов четверга растет до 12,02 рубля, обновляя максимумы с марта, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.02 мск рос на 10 копеек, до 12,02 рубля - максимума с марта.
2025
10:06 11.09.2025
 
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торгов четверга растет до 12,02 рубля, обновляя максимумы с марта, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.02 мск рос на 10 копеек, до 12,02 рубля - максимума с марта.
 
