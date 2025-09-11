https://1prime.ru/20250911/yuan-862109841.html
Курс юаня в начале торгов на Мосбирже вырос до максимума с марта
2025-09-11T10:06+0300
экономика
юань
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торгов четверга растет до 12,02 рубля, обновляя максимумы с марта, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.02 мск рос на 10 копеек, до 12,02 рубля - максимума с марта.
