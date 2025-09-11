https://1prime.ru/20250911/yuan-862136235.html

Курс китайской валюты к рублю обновил максимум

МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в четверг обновил максимум с марта – выше 12 рублей, однако затем растерял этот рост и рискует уйти в минус в рамках коррекции, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 15.47 мск рос на 2 копейки (+0,2%), до 11,94 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,84-12,05 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 85,16 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,132 против 7,120 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,2%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 85,0 рубля. РУБЛЬ ПЫТАЕТСЯ СКОРРЕКТИРОАТЬ ПАДЕНИЕ Юань на Мосбирже с утра в четверг продолжил по инерции расти по отношению к рублю вот уже восьмую торговую сессию подряд, обновляя максимумы с марта. Однако участники рынка быстро стали фиксировать прибыль: с начала сентября курс китайской валюты к рублю подскочил на 7%. В итоге юань стал дешеветь и даже уходил ниже уровня закрытия среды. "Рубль перестал падать так интенсивно, как в первой половине дня, но все же сохраняется под мощным давлением. Против рубля продолжают работать известные рынку факторы: на фоне снижения валютного предложения со стороны компаний-экспортеров и оживления спроса со стороны импортеров, а также ввиду пятничного заседания Банка России поводов для снижения более чем достаточно", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". Юаневая ставка денежного рынка составляет +0,04% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против -0,32% на предыдущих торгах. То есть, ставка по юаню впервые с 11 июля вышла в положительную область, что неудивительно на фоне резкого роста курса китайской валюты в последние дни. Внешние рыночные факторы формируют смешанный фон курса рубля. Стоимость нефти к 15.46 мск падала на 1,2%, до 66,7 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) – снижался на 0,1%, до 97,7 пункта. ПРОГНОЗЫ Резкое ослабление рубля повлияло на ожидания участников рынка относительно возможных изменений ключевой ставки на этой неделе, считает Михаил Армяков из компании "РСХБ Управление Активами". "Ослабление рубля является достаточно сильным проинфляционным фактором, который Банку России придется учитывать при принятии решения 12 сентября. На уровне 12 рублей за юань темп ослабления рубля может замедлиться. В дальнейшем важное значение будет иметь поведение юаня на мировом рынке, где его укрепление относительно доллара продолжается с апреля. Если эта тенденция сохранится, ослабление рубля относительно всех валют во главе с юанем, продолжится", - добавляет он. В базовом сценарии ЦБ РФ в пятницу снизит ключевую ставку на 2 процентных пункта, до 16% годовых, с опорой на инфляционный тренд, рассчитывает Силаев из УК "Альфа-Капитал". "Основной интригой остается намерение регулятора в вопросе ставки до конца года - будет еще одно снижение показателя или нет. Пока же в четверг доллар проторгуется в пределах 84,8-85,5 рубля, евро - 99-100 рублей, юань - около 11,9 рубля", - добавляет он.

