Захарова рассказала о провале проекта Запада по отмене русской культуры - 11.09.2025
Захарова рассказала о провале проекта Запада по отмене русской культуры
МОСКВА, 11 сен – ПРАЙМ. Проект западных стран по отмене российской культуры провалился, он и не мог состояться, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Провалился этот чудовищный проект по отмене российской культуры. И он не мог состояться, но эти люди на Западе, определенная часть их так называемой политической элиты, а лучше сказать антиэлиты, просто сами себя и разоблачили", - сказала Захарова в эфире Первого канала.Она подчеркнула, что проходящий на этой неделе в Санкт-Петербурге форум объединенных культур является отличным подтверждением этого."Я приехала сегодня утром сюда и вижу огромное количество зарубежных гостей. И гостей, и участников форума, и средств массовой информации", - отметила Захарова.Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур впервые прошел в 2012 году. Форум является площадкой для диалога по важнейшим вопросам мировой культурно-гуманитарной повестки. Тема форума этого года - "Возвращение к культуре - новые возможности".
13:40 11.09.2025 (обновлено: 13:53 11.09.2025)
 
Захарова рассказала о провале проекта Запада по отмене русской культуры

МОСКВА, 11 сен – ПРАЙМ. Проект западных стран по отмене российской культуры провалился, он и не мог состояться, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Провалился этот чудовищный проект по отмене российской культуры. И он не мог состояться, но эти люди на Западе, определенная часть их так называемой политической элиты, а лучше сказать антиэлиты, просто сами себя и разоблачили", - сказала Захарова в эфире Первого канала.
Она подчеркнула, что проходящий на этой неделе в Санкт-Петербурге форум объединенных культур является отличным подтверждением этого.
"Я приехала сегодня утром сюда и вижу огромное количество зарубежных гостей. И гостей, и участников форума, и средств массовой информации", - отметила Захарова.
Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур впервые прошел в 2012 году. Форум является площадкой для диалога по важнейшим вопросам мировой культурно-гуманитарной повестки. Тема форума этого года - "Возвращение к культуре - новые возможности".
ВЭФ-2024. ДВФУ: 125 лет подготовки кадров для развития отношений России и стран Азии - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2025
Захарова ответила на введение Британией санкций против "Движения первых"
3 сентября, 13:19
 
Политика РОССИЯ Общество ЗАПАД Мария Захарова
 
 
