https://1prime.ru/20250911/zakharova-862125929.html
Захарова рассказала о провале проекта Запада по отмене русской культуры
Захарова рассказала о провале проекта Запада по отмене русской культуры - 11.09.2025, ПРАЙМ
Захарова рассказала о провале проекта Запада по отмене русской культуры
Проект западных стран по отмене российской культуры провалился, он и не мог состояться, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. | 11.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-11T13:40+0300
2025-09-11T13:40+0300
2025-09-11T13:53+0300
политика
россия
общество
запад
мария захарова
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/01/845792184_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_33a0d641a8778cffa35fe6f4b32b0a51.jpg
МОСКВА, 11 сен – ПРАЙМ. Проект западных стран по отмене российской культуры провалился, он и не мог состояться, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Провалился этот чудовищный проект по отмене российской культуры. И он не мог состояться, но эти люди на Западе, определенная часть их так называемой политической элиты, а лучше сказать антиэлиты, просто сами себя и разоблачили", - сказала Захарова в эфире Первого канала.Она подчеркнула, что проходящий на этой неделе в Санкт-Петербурге форум объединенных культур является отличным подтверждением этого."Я приехала сегодня утром сюда и вижу огромное количество зарубежных гостей. И гостей, и участников форума, и средств массовой информации", - отметила Захарова.Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур впервые прошел в 2012 году. Форум является площадкой для диалога по важнейшим вопросам мировой культурно-гуманитарной повестки. Тема форума этого года - "Возвращение к культуре - новые возможности".
https://1prime.ru/20250903/zakharova-861707648.html
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/01/845792184_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_a9581db397a6a06556a7e0785b1ca6a9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , запад, мария захарова
Политика, РОССИЯ, Общество , ЗАПАД, Мария Захарова
Захарова рассказала о провале проекта Запада по отмене русской культуры
Захарова заявила о провале проекта Запада по отмене российской культуры
МОСКВА, 11 сен – ПРАЙМ. Проект западных стран по отмене российской культуры провалился, он и не мог состояться, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Провалился этот чудовищный проект по отмене российской культуры. И он не мог состояться, но эти люди на Западе, определенная часть их так называемой политической элиты, а лучше сказать антиэлиты, просто сами себя и разоблачили", - сказала Захарова в эфире Первого канала.
Она подчеркнула, что проходящий на этой неделе в Санкт-Петербурге форум объединенных культур является отличным подтверждением этого.
"Я приехала сегодня утром сюда и вижу огромное количество зарубежных гостей. И гостей, и участников форума, и средств массовой информации", - отметила Захарова.
Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур впервые прошел в 2012 году. Форум является площадкой для диалога по важнейшим вопросам мировой культурно-гуманитарной повестки. Тема форума этого года - "Возвращение к культуре - новые возможности".
Захарова ответила на введение Британией санкций против "Движения первых"