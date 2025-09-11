https://1prime.ru/20250911/zakharova-862127785.html
Захарова прокомментировала убийство американского активиста Кирка
Захарова прокомментировала убийство американского активиста Кирка - 11.09.2025, ПРАЙМ
Захарова прокомментировала убийство американского активиста Кирка
Официальный представитель МИД России, комментируя убийство американского активиста Чарли Кирка, указала на то, что должно пройти расследование произошедшего и... | 11.09.2025, ПРАЙМ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России, комментируя убийство американского активиста Чарли Кирка, указала на то, что должно пройти расследование произошедшего и должен быть найден преступник. "Должно пройти расследование, должны найти непосредственно преступника и тех, кто наверняка был вовлечен в это страшное преступление", - сказала она журналистам. "Пока нет понимания, кто это сделал, делать какие какие то преждевременные выводы просто нельзя", - добавила Захарова. Сторонник президента США, консервативный активист Чарли Кирк был смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ", а также подчёркивал, что Крым всегда был частью России.
Захарова прокомментировала убийство американского активиста Кирка
Захарова об убийстве Кирка: должно пройти расследование
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России, комментируя убийство американского активиста Чарли Кирка, указала на то, что должно пройти расследование произошедшего и должен быть найден преступник.
"Должно пройти расследование, должны найти непосредственно преступника и тех, кто наверняка был вовлечен в это страшное преступление", - сказала она журналистам.
"Пока нет понимания, кто это сделал, делать какие какие то преждевременные выводы просто нельзя", - добавила Захарова.
Сторонник президента США, консервативный активист Чарли Кирк был смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ", а также подчёркивал, что Крым всегда был частью России.
