МИД прокомментировал ситуацию с обломками беспилотников в Польше

МИД прокомментировал ситуацию с обломками беспилотников в Польше

2025-09-11T14:35+0300

2025-09-11T14:35+0300

2025-09-11T14:35+0300

политика

общество

россия

польша

мария захарова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию по обломках беспилотников в Польше, сообщила, что Варшава может обращаться за разъяснениями, для этого есть каналы связи. "Если в этой ситуации, у них есть какие то вопросы, они могут совершенно спокойно воспользоваться существующими каналами, уточнить о чем идет речь, что происходит", - сказала она журналистам.

польша

2025

общество , россия, польша, мария захарова