https://1prime.ru/20250911/zakharova-862130191.html
МИД прокомментировал ситуацию с обломками беспилотников в Польше
МИД прокомментировал ситуацию с обломками беспилотников в Польше - 11.09.2025, ПРАЙМ
МИД прокомментировал ситуацию с обломками беспилотников в Польше
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию по обломках беспилотников в Польше, сообщила, что Варшава может обращаться за... | 11.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-11T14:35+0300
2025-09-11T14:35+0300
2025-09-11T14:35+0300
политика
общество
россия
польша
мария захарова
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858119275_0:38:2614:1508_1920x0_80_0_0_f875a18eaad247e282c6d266ebbdbe98.jpg
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию по обломках беспилотников в Польше, сообщила, что Варшава может обращаться за разъяснениями, для этого есть каналы связи. "Если в этой ситуации, у них есть какие то вопросы, они могут совершенно спокойно воспользоваться существующими каналами, уточнить о чем идет речь, что происходит", - сказала она журналистам.
https://1prime.ru/20250910/polsha-862092053.html
польша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858119275_277:0:2338:1546_1920x0_80_0_0_a3506fb15e2308cc1a2b277b07eb4f0b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, польша, мария захарова
Политика, Общество , РОССИЯ, ПОЛЬША, Мария Захарова
МИД прокомментировал ситуацию с обломками беспилотников в Польше
Захарова: Варшава может обратиться за разъяснениями по обломкам БПЛА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию по обломках беспилотников в Польше, сообщила, что Варшава может обращаться за разъяснениями, для этого есть каналы связи.
"Если в этой ситуации, у них есть какие то вопросы, они могут совершенно спокойно воспользоваться существующими каналами, уточнить о чем идет речь, что происходит", - сказала она журналистам.
В Польше обнаружили обломки 12 сбитых дронов