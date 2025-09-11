https://1prime.ru/20250911/zakharova-862136633.html

Захарова рассказала, как Запад попал в свою же ловушку

2025-09-11T16:10+0300

политика

россия

технологии

запад

мария захарова

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - ПРАЙМ. Либеральные диктатуры Запада попытками отменить русскую культуру попали в свою же ловушку, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Вот эти вот режимы, которые называются либеральными диктатурами, они попали в собственную ловушку. Они хотели отменить Достоевского - взрывной рост интереса к Достоевскому", - сказала она журналистам.

запад

