Захарова рассказала, как Запад попал в свою же ловушку
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - ПРАЙМ. Либеральные диктатуры Запада попытками отменить русскую культуру попали в свою же ловушку, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Вот эти вот режимы, которые называются либеральными диктатурами, они попали в собственную ловушку. Они хотели отменить Достоевского - взрывной рост интереса к Достоевскому", - сказала она журналистам.
