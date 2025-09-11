Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Захарова рассказала, как Запад попал в свою же ловушку - 11.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250911/zakharova-862136633.html
Захарова рассказала, как Запад попал в свою же ловушку
Захарова рассказала, как Запад попал в свою же ловушку - 11.09.2025, ПРАЙМ
Захарова рассказала, как Запад попал в свою же ловушку
Либеральные диктатуры Запада попытками отменить русскую культуру попали в свою же ловушку, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. | 11.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-11T16:10+0300
2025-09-11T16:10+0300
политика
россия
технологии
запад
мария захарова
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1a/849510748_0:0:3012:1694_1920x0_80_0_0_5213534390e174f8fda2632649207aaa.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - ПРАЙМ. Либеральные диктатуры Запада попытками отменить русскую культуру попали в свою же ловушку, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Вот эти вот режимы, которые называются либеральными диктатурами, они попали в собственную ловушку. Они хотели отменить Достоевского - взрывной рост интереса к Достоевскому", - сказала она журналистам.
https://1prime.ru/20250911/zakharova-862129087.html
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1a/849510748_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_19eb00df0cd885d127c3f82221ac255a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, технологии, запад, мария захарова
Политика, РОССИЯ, Технологии, ЗАПАД, Мария Захарова
16:10 11.09.2025
 
Захарова рассказала, как Запад попал в свою же ловушку

Захарова: Запад попал в свою же ловушку попытками отменить русскую культуру

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПетербургский международный юридический форум-2024
Петербургский международный юридический форум-2024 - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - ПРАЙМ. Либеральные диктатуры Запада попытками отменить русскую культуру попали в свою же ловушку, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Вот эти вот режимы, которые называются либеральными диктатурами, они попали в собственную ловушку. Они хотели отменить Достоевского - взрывной рост интереса к Достоевскому", - сказала она журналистам.
Мария Захарова - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2025
Захарова прокомментировала закрытие Польшей границы с Белоруссией
14:10
 
ПолитикаРОССИЯТехнологииЗАПАДМария Захарова
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала