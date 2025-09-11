Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский признал, что в мире нет ракет, чтобы сбивать все российские дроны - 11.09.2025
Зеленский признал, что в мире нет ракет, чтобы сбивать все российские дроны
МОСКВА, 11 сен – ПРАЙМ. Владимир Зеленский признал, что ни у кого в мире нет столько ракет, чтобы сбивать все возможные дроны РФ. "Европейские друзья и никто в мире просто не имеют в мире столько ракет, чтобы сбивать все виды дронов. Ракета, которая стоит миллион, какой бы она ни была, просто не может сбивать дроны, которые стоят десятки тысяч долларов, даже если это 100 тысяч долларов", - сказал Зеленский на брифинге, который транслировал украинский телеканал "Общественное". Он предложил европейским странам совместную программу финансирования развития производства дронов-перехватчиков. "К этому надо подходить максимально быстро, чтобы бюрократические процессы не мешали. Мы открыты для этого сотрудничества", - добавил Зеленский. Польский премьер Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения дронов, сбитых над территорией страны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов. В свою очередь начальник генштаба - первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Минск ночью оповещал Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.
15:52 11.09.2025
 
Зеленский признал, что в мире нет ракет, чтобы сбивать все российские дроны

Зеленский: ни у кого в мире нет столько ракет, чтобы сбивать все российские дроны

© Фото : Public Domain/President Of Ukraine Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
МОСКВА, 11 сен – ПРАЙМ. Владимир Зеленский признал, что ни у кого в мире нет столько ракет, чтобы сбивать все возможные дроны РФ.
"Европейские друзья и никто в мире просто не имеют в мире столько ракет, чтобы сбивать все виды дронов. Ракета, которая стоит миллион, какой бы она ни была, просто не может сбивать дроны, которые стоят десятки тысяч долларов, даже если это 100 тысяч долларов", - сказал Зеленский на брифинге, который транслировал украинский телеканал "Общественное".
Он предложил европейским странам совместную программу финансирования развития производства дронов-перехватчиков. "К этому надо подходить максимально быстро, чтобы бюрократические процессы не мешали. Мы открыты для этого сотрудничества", - добавил Зеленский.
Польский премьер Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения дронов, сбитых над территорией страны.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов.
В свою очередь начальник генштаба - первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Минск ночью оповещал Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.
В Италии сделали новое заявление о Путине и Зеленском
Политика Технологии Общество РОССИЯ ПОЛЬША УКРАИНА Владимир Зеленский Дональд Туск Урсула фон дер Ляйен ЕС НАТО Минобороны РФ
 
 
