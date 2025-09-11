https://1prime.ru/20250911/zelenskiy-862143240.html

"По-другому не назвать". На Украине раскритиковали действия Зеленского

"По-другому не назвать". На Украине раскритиковали действия Зеленского - 11.09.2025, ПРАЙМ

"По-другому не назвать". На Украине раскритиковали действия Зеленского

Мэр Киева Виталий Кличко подверг критике поправки к закону "О государственном бюджете Украины на 2025 год", подписанные Владимиром Зеленским. "Нас практически... | 11.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-11T17:35+0300

2025-09-11T17:35+0300

2025-09-11T17:35+0300

украина

киев

владимир зеленский

виталий кличко

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854967432_0:0:2867:1614_1920x0_80_0_0_f4f56b7328478c6a5e96d6ae6d36694a.jpg

МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Мэр Киева Виталий Кличко подверг критике поправки к закону "О государственном бюджете Украины на 2025 год", подписанные Владимиром Зеленским. "Нас практически обокрали. По-другому это не назовешь", – заявил Кличко.Эти изменения предусматривают уменьшение финансирования столицы, о чем сообщил официальный портал Киевсовета.Поправки предполагают увеличение финансирования оборонного и силового секторов. Кроме того, у Киева изымается восемь миллиардов гривен."Поправки, подписанные Зеленским, противоречат принципам независимости и сбалансированности бюджетной системы, Конституции Украины и Закону о столице Украины – городе-герое Киеве, а также нарушают права местного самоуправления", – отметил Кличко.Мэр подчеркнул, что обращался к президенту с просьбой не принимать такие изменения, однако они все равно вступили в силу.Ранее Кличко упрекал Зеленского в авторитарных методах управления и отходе от демократических норм под предлогом военных действий. Он также подчеркивал, что его личным щитом в этой ситуации остается международная известность, полученная во время боксерской карьеры.Еще в январе Кличко заявлял, что люди из окружения Зеленского разрушают баланс власти в Киеве и ослабляют работу местных органов. В частности, он обвинял главу городской военной администрации Тимура Ткаченко в препятствовании восстановлению разрушенного жилья и инфраструктуры, что, по словам мэра, дестабилизирует управление столицей.

https://1prime.ru/20250719/klichko--859707846.html

https://1prime.ru/20250910/zelenskiy-862057397.html

украина

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, киев, владимир зеленский, виталий кличко