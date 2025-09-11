Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
17:35 11.09.2025
 
"По-другому не назвать". На Украине раскритиковали действия Зеленского

Кличко выступил против сокращения бюджета Киева Зеленским

© Фото : MSC/Kuhlmann/Peter SaltВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© Фото : MSC/Kuhlmann/Peter Salt
МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Мэр Киева Виталий Кличко подверг критике поправки к закону "О государственном бюджете Украины на 2025 год", подписанные Владимиром Зеленским.
"Нас практически обокрали. По-другому это не назовешь", – заявил Кличко.
"Не поддерживает контакта". Кличко указал на странное поведение Зеленского
19 июля, 14:48
19 июля, 14:48
Эти изменения предусматривают уменьшение финансирования столицы, о чем сообщил официальный портал Киевсовета.
Поправки предполагают увеличение финансирования оборонного и силового секторов. Кроме того, у Киева изымается восемь миллиардов гривен.
"Поправки, подписанные Зеленским, противоречат принципам независимости и сбалансированности бюджетной системы, Конституции Украины и Закону о столице Украины – городе-герое Киеве, а также нарушают права местного самоуправления", – отметил Кличко.
Мэр подчеркнул, что обращался к президенту с просьбой не принимать такие изменения, однако они все равно вступили в силу.
Ранее Кличко упрекал Зеленского в авторитарных методах управления и отходе от демократических норм под предлогом военных действий. Он также подчеркивал, что его личным щитом в этой ситуации остается международная известность, полученная во время боксерской карьеры.
Еще в январе Кличко заявлял, что люди из окружения Зеленского разрушают баланс власти в Киеве и ослабляют работу местных органов. В частности, он обвинял главу городской военной администрации Тимура Ткаченко в препятствовании восстановлению разрушенного жилья и инфраструктуры, что, по словам мэра, дестабилизирует управление столицей.
Депутат Рады набросился на Зеленского после заявления Трампа об украинке
Вчера, 11:45
Вчера, 11:45
 
Заголовок открываемого материала