Россияне придумали неожиданный способ покупки жилья вместо ипотеки

2025-09-11T03:03+0300
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Одним из альтернативных методов покупки жилья в условиях дорогой ипотеки становится приобретение в складчину. Насколько распространены такие случаи и есть ли в таком способе подвох, рассказал агентству "Прайм" основатель агентства недвижимости "Евгений Яшенков и партнеры" Евгений Яшенков.Он напомнил, что недвижимость в долевой собственности могла быть и прежде. Яркий пример — приватизированные бывшие коммунальные квартиры, где совладельцами зачастую оказывались совершенно чужие люди. Те, кто когда-либо сталкивались с продажей или покупкой таких квартир, знают обо всех минусах этой формы собственности. Прежде всего, они связаны с числом владельцев."Один хочет продавать, другие не хотят. Рыночная цена одна, а видение собственников — другое. У кого-то из дольщиков могут быть долги, кто-то болен или недееспособен. Кто-то считает, что, продавая долю, на вырученные средства он должен купить отдельную квартиру, иначе не согласен на сделку", — пояснил Яшенков.Вариант покупки "инвестиционной" квартиры с целью перепродажи двумя и более участниками тоже встречается, но нечасто, отметил эксперт. В этом случае инвесторы вскладчину покупают объект на начальном этапе строительства, а после сдачи продают и делят выручку."В любом случае, продажа от единственного собственника намного комфортнее и для покупателя, и для самого процесса сделки. Особенно чувствительно к безопасности сделок и возможным рискам относятся в Москве", — добавил он.Варианты с покупкой жилья для жизни условно посторонними людьми редки и маловероятны, хотя полностью исключать их нельзя. Вместе с тем, часто встречается ситуация, когда на земле дачного назначения строится малоэтажный дом из нескольких квартир или таунхаусов."Продать это по закону как квартиры невозможно, поэтому продаются доли под видом отдельного жилья. Де-факто оно таким и является, но де-юре — нет. Покупка таких объектов несет огромные скрытые риски — от невозможности продать свой объект без согласия остальных дольщиков до признания здания незаконным и риска лишиться жилья", — предупредил Яшенков.
