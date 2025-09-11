Россияне придумали неожиданный способ покупки жилья вместо ипотеки

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Одним из альтернативных методов покупки жилья в условиях дорогой ипотеки становится приобретение в складчину. Насколько распространены такие случаи и есть ли в таком способе подвох, рассказал агентству "Прайм" основатель агентства недвижимости "Евгений Яшенков и партнеры" Евгений Яшенков.Он напомнил, что недвижимость в долевой собственности могла быть и прежде. Яркий пример — приватизированные бывшие коммунальные квартиры, где совладельцами зачастую оказывались совершенно чужие люди. Те, кто когда-либо сталкивались с продажей или покупкой таких квартир, знают обо всех минусах этой формы собственности. Прежде всего, они связаны с числом владельцев."Один хочет продавать, другие не хотят. Рыночная цена одна, а видение собственников — другое. У кого-то из дольщиков могут быть долги, кто-то болен или недееспособен. Кто-то считает, что, продавая долю, на вырученные средства он должен купить отдельную квартиру, иначе не согласен на сделку", — пояснил Яшенков.Вариант покупки "инвестиционной" квартиры с целью перепродажи двумя и более участниками тоже встречается, но нечасто, отметил эксперт. В этом случае инвесторы вскладчину покупают объект на начальном этапе строительства, а после сдачи продают и делят выручку."В любом случае, продажа от единственного собственника намного комфортнее и для покупателя, и для самого процесса сделки. Особенно чувствительно к безопасности сделок и возможным рискам относятся в Москве", — добавил он.Варианты с покупкой жилья для жизни условно посторонними людьми редки и маловероятны, хотя полностью исключать их нельзя. Вместе с тем, часто встречается ситуация, когда на земле дачного назначения строится малоэтажный дом из нескольких квартир или таунхаусов."Продать это по закону как квартиры невозможно, поэтому продаются доли под видом отдельного жилья. Де-факто оно таким и является, но де-юре — нет. Покупка таких объектов несет огромные скрытые риски — от невозможности продать свой объект без согласия остальных дольщиков до признания здания незаконным и риска лишиться жилья", — предупредил Яшенков.
03:03 11.09.2025
 
Россияне придумали неожиданный способ покупки жилья вместо ипотеки

Яшенков: покупка жилья вскладчину несет немалые риски и невыгодна

МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Одним из альтернативных методов покупки жилья в условиях дорогой ипотеки становится приобретение в складчину. Насколько распространены такие случаи и есть ли в таком способе подвох, рассказал агентству "Прайм" основатель агентства недвижимости "Евгений Яшенков и партнеры" Евгений Яшенков.
Он напомнил, что недвижимость в долевой собственности могла быть и прежде. Яркий пример — приватизированные бывшие коммунальные квартиры, где совладельцами зачастую оказывались совершенно чужие люди. Те, кто когда-либо сталкивались с продажей или покупкой таких квартир, знают обо всех минусах этой формы собственности. Прежде всего, они связаны с числом владельцев.
"Один хочет продавать, другие не хотят. Рыночная цена одна, а видение собственников — другое. У кого-то из дольщиков могут быть долги, кто-то болен или недееспособен. Кто-то считает, что, продавая долю, на вырученные средства он должен купить отдельную квартиру, иначе не согласен на сделку", — пояснил Яшенков.
Вариант покупки "инвестиционной" квартиры с целью перепродажи двумя и более участниками тоже встречается, но нечасто, отметил эксперт. В этом случае инвесторы вскладчину покупают объект на начальном этапе строительства, а после сдачи продают и делят выручку.
"В любом случае, продажа от единственного собственника намного комфортнее и для покупателя, и для самого процесса сделки. Особенно чувствительно к безопасности сделок и возможным рискам относятся в Москве", — добавил он.
Варианты с покупкой жилья для жизни условно посторонними людьми редки и маловероятны, хотя полностью исключать их нельзя. Вместе с тем, часто встречается ситуация, когда на земле дачного назначения строится малоэтажный дом из нескольких квартир или таунхаусов.
"Продать это по закону как квартиры невозможно, поэтому продаются доли под видом отдельного жилья. Де-факто оно таким и является, но де-юре — нет. Покупка таких объектов несет огромные скрытые риски — от невозможности продать свой объект без согласия остальных дольщиков до признания здания незаконным и риска лишиться жилья", — предупредил Яшенков.
 
