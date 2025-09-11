https://1prime.ru/20250911/zhile-862075424.html

Россияне придумали неожиданный способ покупки жилья вместо ипотеки

Россияне придумали неожиданный способ покупки жилья вместо ипотеки - 11.09.2025, ПРАЙМ

Россияне придумали неожиданный способ покупки жилья вместо ипотеки

Одним из альтернативных методов покупки жилья в условиях дорогой ипотеки становится приобретение в складчину. Насколько распространены такие случаи и есть ли в... | 11.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-11T03:03+0300

2025-09-11T03:03+0300

2025-09-11T03:03+0300

покупка жилья

недвижимость

бизнес

квартиры

https://cdnn.1prime.ru/img/84124/38/841243817_0:201:3078:1932_1920x0_80_0_0_cd134686a020edb20b2606684f00b804.jpg

МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Одним из альтернативных методов покупки жилья в условиях дорогой ипотеки становится приобретение в складчину. Насколько распространены такие случаи и есть ли в таком способе подвох, рассказал агентству "Прайм" основатель агентства недвижимости "Евгений Яшенков и партнеры" Евгений Яшенков.Он напомнил, что недвижимость в долевой собственности могла быть и прежде. Яркий пример — приватизированные бывшие коммунальные квартиры, где совладельцами зачастую оказывались совершенно чужие люди. Те, кто когда-либо сталкивались с продажей или покупкой таких квартир, знают обо всех минусах этой формы собственности. Прежде всего, они связаны с числом владельцев."Один хочет продавать, другие не хотят. Рыночная цена одна, а видение собственников — другое. У кого-то из дольщиков могут быть долги, кто-то болен или недееспособен. Кто-то считает, что, продавая долю, на вырученные средства он должен купить отдельную квартиру, иначе не согласен на сделку", — пояснил Яшенков.Вариант покупки "инвестиционной" квартиры с целью перепродажи двумя и более участниками тоже встречается, но нечасто, отметил эксперт. В этом случае инвесторы вскладчину покупают объект на начальном этапе строительства, а после сдачи продают и делят выручку."В любом случае, продажа от единственного собственника намного комфортнее и для покупателя, и для самого процесса сделки. Особенно чувствительно к безопасности сделок и возможным рискам относятся в Москве", — добавил он.Варианты с покупкой жилья для жизни условно посторонними людьми редки и маловероятны, хотя полностью исключать их нельзя. Вместе с тем, часто встречается ситуация, когда на земле дачного назначения строится малоэтажный дом из нескольких квартир или таунхаусов."Продать это по закону как квартиры невозможно, поэтому продаются доли под видом отдельного жилья. Де-факто оно таким и является, но де-юре — нет. Покупка таких объектов несет огромные скрытые риски — от невозможности продать свой объект без согласия остальных дольщиков до признания здания незаконным и риска лишиться жилья", — предупредил Яшенков.

https://1prime.ru/20250905/zaymy-861652163.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

покупка жилья, недвижимость, бизнес, квартиры