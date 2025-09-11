Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цена на золото перешла к снижению после трех дней роста - 11.09.2025
Цена на золото перешла к снижению после трех дней роста
Стоимость золота в четверг утром перешла к снижению после трех торговых сессий в плюсе в преддверии публикации данных по инфляции в США, следует из данных... | 11.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг утром перешла к снижению после трех торговых сессий в плюсе в преддверии публикации данных по инфляции в США, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 9.04 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 17,1 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,46%, до 3 664,9 доллара за тройскую унцию. По итогам трех предыдущих торговых дней котировки драгоценного металла подорожали на 1,45%. Декабрьский фьючерс на серебро несколько дорожал - на 0,09%, до 41,639 доллара за унцию. "Тенденция цены золота указывает на повышение, но предстоящий отчет по индексу потребительских цен может укрепить доллар, что в краткосрочной перспективе негативно скажется на котировках золота, что приведет к их снижению", - прокомментировал агентству Рейтер глава отдела по глобальной макроэкономике Tastylive Илья Спивак (Ilya Spivak). Статистика по потребительским ценам в США будет опубликована позднее в четверг. Прогнозируется, что по итогам августа годовая инфляция в стране ускорилась до 2,9% с 2,7% месяцем ранее.
рынок, торги, мировая экономика, сша, comex
Экономика, Рынок, Торги, Мировая экономика, США, Comex
09:13 11.09.2025
 
Слитки золота
