Цена на золото перешла к снижению после трех дней роста

2025-09-11T09:13+0300
2025-09-11T09:13+0300
2025-09-11T09:13+0300
экономика
рынок
торги
мировая экономика
сша
comex
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг утром перешла к снижению после трех торговых сессий в плюсе в преддверии публикации данных по инфляции в США, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 9.04 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 17,1 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,46%, до 3 664,9 доллара за тройскую унцию. По итогам трех предыдущих торговых дней котировки драгоценного металла подорожали на 1,45%. Декабрьский фьючерс на серебро несколько дорожал - на 0,09%, до 41,639 доллара за унцию. "Тенденция цены золота указывает на повышение, но предстоящий отчет по индексу потребительских цен может укрепить доллар, что в краткосрочной перспективе негативно скажется на котировках золота, что приведет к их снижению", - прокомментировал агентству Рейтер глава отдела по глобальной макроэкономике Tastylive Илья Спивак (Ilya Spivak). Статистика по потребительским ценам в США будет опубликована позднее в четверг. Прогнозируется, что по итогам августа годовая инфляция в стране ускорилась до 2,9% с 2,7% месяцем ранее.
