бизнес, россия, haval, evolute, sollers, авто
Бизнес, РОССИЯ, Haval, Evolute, Sollers, Авто
09:03 12.09.2025
 
СМИ узнали, какие автомобили могут войти в список разрешенных для такси

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль такси
Автомобиль такси - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
Автомобиль такси. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Автомобили таких марок, как "Москвич", Haval, Solaris, Evolute, Sollers и Voyah могут войти в список разрешенных для работы в такси вместе с Lada, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
В конце мая президент России Владимир Путин подписал закон, которым устанавливаются требования к уровню локализации автомобилей, используемых в качестве такси. Закон заработает с 1 марта 2026 года. При этом требования к машинам такси по локализации не будут применяться к автомобилям, внесенным в региональные реестры до этой даты, и на них можно будет осуществлять деятельность и после вступления закона в силу
"В список автомобилей, разрешенных для работы в такси по новому закону, могут войти модели Lada, "Москвич" и Evolute, а также Haval, Solaris и Sollers, сообщили три источника "Ъ"… Не исключено, что в нем могут оказаться и некоторые модели Voyah, такие как Free и Dream: сейчас на российском рынке нет локализованных машин в сегментах "бизнес" и "элит", - пишет издание.
Так, для регистрации в реестре такси автомобиль должен будет соответствовать одному из требований. Первое - количество баллов по локализации должно соответствовать планке, установленной для госзакупок, которая равняется на сегодняшний 3,2 тысячи баллов. Второе - машина должна производиться в рамках специнвестконтракта (СПИК), заключенного с 1 марта 2022 по 1 марта 2025 года. И третье - авто должно выпускаться в рамках СПИКа, если он заключен после 1 марта 2022 года либо в него внесены изменения после этой даты и в отношении него дано разрешение правительства для использования в такси.
Как уточняет источник издания, первому критерию соответствуют автомобили Lada, принадлежащие семействам Granta, Vesta, Niva, Largus и Aura. Второму же - электромобили Evolute, на которые соответствующий СПИК, по данным газеты, был заключен заводом "Моторинвест" в марте 2022 года. Обсуждается также добавление в перечень выпускаемых на заводе Voyah Free и Dream.
Также по второму параметру могут быть допущены к работе в такси модели бренда "Москвича" - 3, 3е, 6 и 8, которые изначально входили в СПИК "АвтоВАЗа", а впоследствии - в СПИК "Камаза", который приобрел 50% актива у правительства Москвы, отмечает "Коммерсант".
"Машины Haval, говорит собеседник "Ъ", вероятно, подходят под условия, связанные со СПИКом, но по какому именно пункту, не уточнил... Другой источник "Ъ" считает, что теоретически Haval может пройти по третьему критерию, если он вносил или внесет изменения в СПИК", - уточняет издание.
Также модель Haval M6, по данным газеты, могла быть включена в СПИК Калужского завода "ПСМА Рус", где с 2024 года на площадке этой компании на условиях аренды сборку данной модели по полному циклу ведет ООО "Автомобильные технологии".
Такси службы Яндекс Go - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2025
"Яндекс Такси" выделит 200 миллионов рублей на детские кресла
3 сентября, 09:10
 
БизнесРОССИЯHavalEvoluteSollersАвто
 
 
