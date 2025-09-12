https://1prime.ru/20250912/avtodom-862183353.html

Дилеры прокомментировали регистрацию Mercedes-Benz в Роспатенте

МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Регистрация немецким автоконцерном Mercedes-Benz бренда в Роспатенте нужна для защиты авторских прав, но это нельзя назвать шагом к возвращению в РФ, немецкие коллеги таких разговоров не ведут, сообщили РИА Новости в дилерской группе "Автодом", владеющей бывшим заводом Mercedes в Подмосковье. Mercedes-Benz Group в апреле 2023 года продал свои активы в России, в числе которых завод в Подмосковье, официальный дистрибьютор и дочерняя лизинговая компания, автомобильному дилеру "Автодом". Сделка также включала в себя опцион на обратный выкуп завода в течение шести лет. Согласно базе Роспатента, концерн 10 сентября подал заявки на регистрацию товарных знаков "Mercedes-Benz" и "Мерседес-Бенц". Заявка подана для продажи и производства в России автомобилей, запчастей, детских колясок и ряда других товаров. Кроме того, предполагается также ремонт и техническое обслуживание автотранспортных средств. "Регистрация бренда - это просто защитный шаг, чтобы авторские права не были использованы кем-либо и не могли нанести ущерб... Это значит, что компании не безразличен российский рынок и они серьезно воспринимают свое будущее на нем. Но нельзя сказать, что это какой-то шаг к возвращению", - прокомментировали регистрацию бренда в "Автодоме". Там отметили, что подобные шаги ранее предпринимали и другие бренды из автомобильной отрасли. "У нас так или иначе есть контакты с немецкими коллегами, но они не касаются вопроса возврата в РФ, а также каких-либо поставок нам", - добавили в компании. В июне правительство России включило немецкий автоконцерн Daimler Truck, принадлежащий Mercedes-Benz Group, в список компаний, против которых РФ вводит экономические санкции.

