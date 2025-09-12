СМИ: главы минфинов стран G7 обсудят вторичные санкции против Индии и КНР

https://1prime.ru/20250912/bloomberg-862193001.html

Главы минфинов стран G7 проведут заседание в пятницу, на котором обсудят возможность вторичных санкций против Индии и КНР за покупку российской нефти, передает... | 12.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Главы минфинов стран G7 проведут заседание в пятницу, на котором обсудят возможность вторичных санкций против Индии и КНР за покупку российской нефти, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Министры финансов стран G7 проведут проведут разговор в пятницу, чтобы обсудить возможность введения вторичных санкций против Индии и Китая из-за их закупок российской нефти", - говорится в публикации. Отмечается, что министры также обсудят потенциальное использование российских активов, заморозку которых в РФ не раз называли воровством.

нефть, индия, китай, рф