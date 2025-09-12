Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: главы минфинов стран G7 обсудят вторичные санкции против Индии и КНР - 12.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250912/bloomberg-862193001.html
СМИ: главы минфинов стран G7 обсудят вторичные санкции против Индии и КНР
СМИ: главы минфинов стран G7 обсудят вторичные санкции против Индии и КНР - 12.09.2025, ПРАЙМ
СМИ: главы минфинов стран G7 обсудят вторичные санкции против Индии и КНР
Главы минфинов стран G7 проведут заседание в пятницу, на котором обсудят возможность вторичных санкций против Индии и КНР за покупку российской нефти, передает... | 12.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-12T14:37+0300
2025-09-12T14:37+0300
экономика
нефть
индия
китай
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/76018/10/760181004_0:160:2989:1841_1920x0_80_0_0_4bcc8ecb3e9d63d1a080b61fd31253c2.jpg
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Главы минфинов стран G7 проведут заседание в пятницу, на котором обсудят возможность вторичных санкций против Индии и КНР за покупку российской нефти, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Министры финансов стран G7 проведут проведут разговор в пятницу, чтобы обсудить возможность введения вторичных санкций против Индии и Китая из-за их закупок российской нефти", - говорится в публикации. Отмечается, что министры также обсудят потенциальное использование российских активов, заморозку которых в РФ не раз называли воровством.
https://1prime.ru/20250912/zakharova-862192661.html
индия
китай
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76018/10/760181004_161:0:2828:2000_1920x0_80_0_0_17fcab8d43aeebbc5f69f7ae0da624c0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, индия, китай, рф
Экономика, Нефть, ИНДИЯ, КИТАЙ, РФ
14:37 12.09.2025
 
СМИ: главы минфинов стран G7 обсудят вторичные санкции против Индии и КНР

Bloomberg: главы Минфинов стран G7 обсудят санкции против Индии и Китая

© РИА Новости . Борис Бабанов | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
Добыча нефти. Архивное фото
© РИА Новости . Борис Бабанов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Главы минфинов стран G7 проведут заседание в пятницу, на котором обсудят возможность вторичных санкций против Индии и КНР за покупку российской нефти, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Министры финансов стран G7 проведут проведут разговор в пятницу, чтобы обсудить возможность введения вторичных санкций против Индии и Китая из-за их закупок российской нефти", - говорится в публикации.
Отмечается, что министры также обсудят потенциальное использование российских активов, заморозку которых в РФ не раз называли воровством.
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
В МИД объяснили, почему санкции ЕС не работают против третьих стран
14:24
 
ЭкономикаНефтьИНДИЯКИТАЙРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала