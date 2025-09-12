Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Президент НССО рассказал о выплатах для родственников погибших на Эльбрусе - 12.09.2025
Президент НССО рассказал о выплатах для родственников погибших на Эльбрусе
Президент НССО рассказал о выплатах для родственников погибших на Эльбрусе - 12.09.2025, ПРАЙМ
Президент НССО рассказал о выплатах для родственников погибших на Эльбрусе
Родственникам и иждивенцам погибших в результате обрыва канатной дороги на Эльбрусе положены страховые выплаты от страхового дома ВСК, сообщил журналистам... | 12.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-12T18:18+0300
2025-09-12T18:18+0300
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Родственникам и иждивенцам погибших в результате обрыва канатной дороги на Эльбрусе положены страховые выплаты от страхового дома ВСК, сообщил журналистам президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Евгений Уфимцев. "Если произошедшее событие будет признано аварией на опасном объекте, иждивенцам погибших, а при их отсутствии - ближайшим родственникам положены страховые выплаты в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта (ОСОПО)", – сказал Уфимцев. В результате аварии на однокресельной канатной дороге на Эльбрусе в пятницу погибли два человека. Предварительно причина аварии - сход троса с ролика одной из опор. По данным НССО, ответственность владельца опасного объекта застрахована в Страховом Доме ВСК. "Страховщик подтвердил наличие договора ОСОПО и готовность осуществлять выплаты", - сообщил Уфимцев. Размер фиксированной страховой выплаты за вред жизни составит 3 миллиона рублей по каждому погибшему. Дополнительно предоставляется компенсация фактических расходов на погребение в размере до 40 тысяч рублей на каждого погибшего. Уфимцев уточнил, что с 2012 года в России действует Федеральный закон № 225-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте", который предусматривает компенсацию пострадавшим в результате аварии на опасном объекте, в том числе, работникам предприятий. При этом по ОСОПО страховая выплата за причинение вреда жизни или здоровью осуществляется независимо от выплат, причитающихся по другим видам страхования, в том числе по обязательному социальному страхованию. Право на получение страховой выплаты по ОСОПО за вред жизни, причиненный в результате аварии на опасном объекте, имеют иждивенцы погибших, а при их отсутствии – супруги, родители или дети. Для получения страховой выплаты необходимо представить в страховую компанию заявление, паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя, документы, подтверждающие факт иждивения или родства с погибшим, свидетельство о смерти, оригиналы документов, подтверждающих размер осуществленных расходов на погребение (при необходимости компенсации таких расходов).
18:18 12.09.2025
 
Президент НССО рассказал о выплатах для родственников погибших на Эльбрусе

НССО: родственникам погибших в Эльбрусе положены выплаты от страхового дома ВСК

© Прокуратура Кабардино-Балкарской Республики Эвакуация людей после аварии на канатной дороге на Эльбрусе
Эвакуация людей после аварии на канатной дороге на Эльбрусе
Эвакуация людей после аварии на канатной дороге на Эльбрусе
© Прокуратура Кабардино-Балкарской Республики
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Родственникам и иждивенцам погибших в результате обрыва канатной дороги на Эльбрусе положены страховые выплаты от страхового дома ВСК, сообщил журналистам президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Евгений Уфимцев.
"Если произошедшее событие будет признано аварией на опасном объекте, иждивенцам погибших, а при их отсутствии - ближайшим родственникам положены страховые выплаты в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта (ОСОПО)", – сказал Уфимцев.
В результате аварии на однокресельной канатной дороге на Эльбрусе в пятницу погибли два человека. Предварительно причина аварии - сход троса с ролика одной из опор.
По данным НССО, ответственность владельца опасного объекта застрахована в Страховом Доме ВСК. "Страховщик подтвердил наличие договора ОСОПО и готовность осуществлять выплаты", - сообщил Уфимцев. Размер фиксированной страховой выплаты за вред жизни составит 3 миллиона рублей по каждому погибшему. Дополнительно предоставляется компенсация фактических расходов на погребение в размере до 40 тысяч рублей на каждого погибшего.
Уфимцев уточнил, что с 2012 года в России действует Федеральный закон № 225-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте", который предусматривает компенсацию пострадавшим в результате аварии на опасном объекте, в том числе, работникам предприятий. При этом по ОСОПО страховая выплата за причинение вреда жизни или здоровью осуществляется независимо от выплат, причитающихся по другим видам страхования, в том числе по обязательному социальному страхованию.
Право на получение страховой выплаты по ОСОПО за вред жизни, причиненный в результате аварии на опасном объекте, имеют иждивенцы погибших, а при их отсутствии – супруги, родители или дети. Для получения страховой выплаты необходимо представить в страховую компанию заявление, паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя, документы, подтверждающие факт иждивения или родства с погибшим, свидетельство о смерти, оригиналы документов, подтверждающих размер осуществленных расходов на погребение (при необходимости компенсации таких расходов).
