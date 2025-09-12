https://1prime.ru/20250912/dolgi-862144975.html

Юрист раскрыла, как взыскивают долги с тех, у кого ничего нет

Юрист раскрыла, как взыскивают долги с тех, у кого ничего нет - 12.09.2025

Юрист раскрыла, как взыскивают долги с тех, у кого ничего нет

Как происходит процедура взыскания долгов с тех, у кого нет ни доходов, ни имущества, какие активы не могут отнять ни при каких условиях и кому из должников... | 12.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Как происходит процедура взыскания долгов с тех, у кого нет ни доходов, ни имущества, какие активы не могут отнять ни при каких условиях и кому из должников поможет процедура банкротства, рассказала агентству “Прайм” юрист Европейской юридической службы (ЕЮС) Аида Магомедова.Взыскание долгов начинается с предъявления исполнительного документа судебным приставам-исполнителям. Если у должника нет имущества и денег, приставы проводят розыск активов, направляют запросы в банки, работодателям, налоговые органы и иные организации. При отсутствии имущества и доходов взыскание приостанавливается, но долг сохраняется.Имущество, на которое не может быть обращено взыскание, обозначено в статье 446 ГПК РФ.У должника не могут изымать предметы первой необходимости, одежду, мебель, бытовую технику, если она необходима для проживания, а также единственное жилье, если оно не является предметом ипотеки. Впрочем, и в этом случае закон оставляет возможность сохранить жилье. Для этого в рамках процедуры банкротства необходимо заключить мировое соглашение с залогодержателем о сохранении имущества и договориться об условиях. Имущество, как и обязанность по уплате обязательных платежей сохраняется за должником и после процедуры банкротства.“Также не подлежат взысканию минимальные социальные выплаты и часть заработной платы, не превышающая прожиточный минимум, имущество, необходимое для профессиональной деятельности должника, если его стоимость не превышает 10 000 рублей”, - отметила юрист.Не могут отнять домашний и рабочий скот, если он не используется для предпринимательской деятельности, и все, что необходимо для его содержания, включая хозяйственные постройки. Неприкосновенны семена, необходимые для очередного посева, топливо, необходимое семье гражданина-должника для приготовления своей ежедневной пищи и отопления; средства транспорта и другое необходимое должнику в связи с его инвалидностью имущество. Никто не отнимет призы, государственные награды, почетные и памятные знаки, которыми награжден гражданин-должник.По словам Магомедовой, банкротство может быть идеальным выходом для тех, кто не справляется со своими финансовыми обязательствами перед кредиторами и не имеет ни доходов, ни имущества для взыскания. Ведь забрать при этой процедуре могут все, что не подпадает под указанные выше исключения.Стоит учесть, были ли за последние три годы сделки по отчуждению имущества. Например, если должник продал автомобиль, а затем пошел на банкротство, не погасив долги, сделку могут оспорить, как идущую во врем кредиторам.“Таким образом, любое избавление от имущества перед процедурой будет тщательно проверяться и если установлен вред кредиторам, то сделки будут оспорены”, - указала юрист.Процедура банкротства не подойдет тем, у кого задолженность состоит из требований, списание которых невозможно даже в рамках процедуры банкротства. Это требования по текущим платежам, о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, о выплате заработной платы и выходного пособия, о возмещении морального вреда, о взыскании алиментов, иные требования, неразрывно связанные с личностью кредитора, а также требования о возмещении вреда имуществу, причиненного гражданином умышленно или по грубой неосторожности.Иными словами, банкротство — эффективный инструмент при значительных долгах и недостаточности доходов, но не универсальное решение для всех категорий должников, заключила Магомедова.

