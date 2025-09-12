Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ЕАО открылись избирательные участки на выборах главы региона - 12.09.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20250912/eao-862161348.html
В ЕАО открылись избирательные участки на выборах главы региона
В ЕАО открылись избирательные участки на выборах главы региона - 12.09.2025, ПРАЙМ
В ЕАО открылись избирательные участки на выборах главы региона
Избирательные участки на выборах главы региона открылись в ЕАО. | 12.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-12T01:17+0300
2025-09-12T01:17+0300
экономика
общество
рф
республика коми
коми
владимир путин
единая россия
лдпр
кпрф
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - ПРАЙМ. Избирательные участки на выборах главы региона открылись в ЕАО. Выборы губернатора ЕАО проходят в течении трех дней. Голосование стартовало 12 сентября и продлится до 14 сентября. Для проведения выборов в автономии открылось 159 избирательных участков, работа которых началась еще 1 сентября. По данным на 1 июля, в ЕАО зарегистрировано 117 032 избирателя. В период голосования участки будут работать с 8.00 до 20.00 (с 1.00 до 13.00 мск). Кандидатами на пост губернатора являются врио главы ЕАО Мария Костюк от партии "Единая Россия", Василий Гладких от партии ЛДПР, Александр Крупский от "Коммунистов России", Александр Щербина от партии КПРФ. В единый день голосования, 14 сентября, помимо выборов губернатора Еврейской автономной области пройдут выборы в органы местного самоуправления: депутатов собрания, депутатов Октябрьского муниципального района, а также дополнительные выборы депутатов в нескольких сельских и городском поселении (Бабстовском, Ленинском, Камышовском, Волочаевском и Бирофельдском). Предыдущие выборы губернатора Еврейской автономной области состоялись 13 сентября 2020 года. В голосовании приняли участие 73,02% избирателей. Победу одержал Ростислав Гольдштейн, получив 82,5% голосов. На втором месте с отрывом в 75,44% голосов оказался депутат местного законодательного собрания от партии "Справедливая Россия" Владимир Дудин, набравший 7,06% голосов. Гольдштейн возглавлял ЕАО с 12 декабря 2019 года, 5 ноября 2024 года президент РФ Владимир Путин назначил его врио главы Республики Коми, освободив от должности губернатора Еврейской автономной области. В этот же день Путин назначил Марию Костюк врио главы ЕАО, ранее она занимала должность главы управления фонда "Защитники Отечества". Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
рф
республика коми
коми
01:17 12.09.2025
 
В ЕАО открылись избирательные участки на выборах главы региона

В ЕАО прошли повторные президентские выборы

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - ПРАЙМ. Избирательные участки на выборах главы региона открылись в ЕАО.
Выборы губернатора ЕАО проходят в течении трех дней. Голосование стартовало 12 сентября и продлится до 14 сентября. Для проведения выборов в автономии открылось 159 избирательных участков, работа которых началась еще 1 сентября.
По данным на 1 июля, в ЕАО зарегистрировано 117 032 избирателя. В период голосования участки будут работать с 8.00 до 20.00 (с 1.00 до 13.00 мск).
Кандидатами на пост губернатора являются врио главы ЕАО Мария Костюк от партии "Единая Россия", Василий Гладких от партии ЛДПР, Александр Крупский от "Коммунистов России", Александр Щербина от партии КПРФ.
В единый день голосования, 14 сентября, помимо выборов губернатора Еврейской автономной области пройдут выборы в органы местного самоуправления: депутатов собрания, депутатов Октябрьского муниципального района, а также дополнительные выборы депутатов в нескольких сельских и городском поселении (Бабстовском, Ленинском, Камышовском, Волочаевском и Бирофельдском).
Предыдущие выборы губернатора Еврейской автономной области состоялись 13 сентября 2020 года. В голосовании приняли участие 73,02% избирателей. Победу одержал Ростислав Гольдштейн, получив 82,5% голосов. На втором месте с отрывом в 75,44% голосов оказался депутат местного законодательного собрания от партии "Справедливая Россия" Владимир Дудин, набравший 7,06% голосов. Гольдштейн возглавлял ЕАО с 12 декабря 2019 года, 5 ноября 2024 года президент РФ Владимир Путин назначил его врио главы Республики Коми, освободив от должности губернатора Еврейской автономной области. В этот же день Путин назначил Марию Костюк врио главы ЕАО, ранее она занимала должность главы управления фонда "Защитники Отечества".
Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
 
