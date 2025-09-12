https://1prime.ru/20250912/ekonomika-862195099.html
Мировые цены на нефть перешли к росту
2025-09-12T15:08+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/83488/58/834885855_0:144:3129:1904_1920x0_80_0_0_49ed50effaf8de7058a92024235f02e6.jpg
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем перешли к росту более чем на 1%, инвесторы оценивают влияние геополитической ситуации на перспективы поставок, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 14.33 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 1,55% - до 67,4 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 1,28%, до 63,17 доллара. Утром нефть дешевела в пределах 1%. С начала недели котировки показывают рост как минимум на 2%. "Волатильность отражает продолжающуюся борьбу рынка за баланс между растущими рисками избытка и сохраняющейся геополитической неопределенностью... Настроения в целом остаются осторожными", - приводит агентство Блумберг мнение сырьевого аналитика SEB Оле Хвалби (Ole Hvalbye). Поддерживает котировки и ослабление доллара. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,14% - до 97,68 доллара. Удешевление доллара поддерживает спрос на сырьевые товары, в том числе нефть, делая их более доступными для покупки в другой валюте. Позднее в пятницу участники рынка ожидают выход еженедельных данных от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes Company по действующим нефтяным буровым установкам в США. За неделю по 5 сентября их число выросло на две - до 414 установок.
сша
