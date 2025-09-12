Мировые цены на нефть перешли к росту

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-09-12T15:08+0300
2025-09-12T15:08+0300
нефть
рынок
сша
мировая экономика
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем перешли к росту более чем на 1%, инвесторы оценивают влияние геополитической ситуации на перспективы поставок, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 14.33 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 1,55% - до 67,4 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 1,28%, до 63,17 доллара. Утром нефть дешевела в пределах 1%. С начала недели котировки показывают рост как минимум на 2%. "Волатильность отражает продолжающуюся борьбу рынка за баланс между растущими рисками избытка и сохраняющейся геополитической неопределенностью... Настроения в целом остаются осторожными", - приводит агентство Блумберг мнение сырьевого аналитика SEB Оле Хвалби (Ole Hvalbye). Поддерживает котировки и ослабление доллара. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,14% - до 97,68 доллара. Удешевление доллара поддерживает спрос на сырьевые товары, в том числе нефть, делая их более доступными для покупки в другой валюте. Позднее в пятницу участники рынка ожидают выход еженедельных данных от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes Company по действующим нефтяным буровым установкам в США. За неделю по 5 сентября их число выросло на две - до 414 установок.
15:08 12.09.2025
 
Добыча нефти.
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем перешли к росту более чем на 1%, инвесторы оценивают влияние геополитической ситуации на перспективы поставок, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 14.33 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 1,55% - до 67,4 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 1,28%, до 63,17 доллара.
Утром нефть дешевела в пределах 1%. С начала недели котировки показывают рост как минимум на 2%.
"Волатильность отражает продолжающуюся борьбу рынка за баланс между растущими рисками избытка и сохраняющейся геополитической неопределенностью... Настроения в целом остаются осторожными", - приводит агентство Блумберг мнение сырьевого аналитика SEB Оле Хвалби (Ole Hvalbye).
Поддерживает котировки и ослабление доллара. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,14% - до 97,68 доллара. Удешевление доллара поддерживает спрос на сырьевые товары, в том числе нефть, делая их более доступными для покупки в другой валюте.
Позднее в пятницу участники рынка ожидают выход еженедельных данных от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes Company по действующим нефтяным буровым установкам в США. За неделю по 5 сентября их число выросло на две - до 414 установок.
ОПЕК сохранила прогноз по росту спроса на нефть в мире
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Правила цитирования и использования материалов
