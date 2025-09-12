Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Совет ЕЭК рассмотрел более 30 вопросов евразийской интеграции - 12.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250912/ekonomika-862211196.html
Совет ЕЭК рассмотрел более 30 вопросов евразийской интеграции
Совет ЕЭК рассмотрел более 30 вопросов евразийской интеграции - 12.09.2025, ПРАЙМ
Совет ЕЭК рассмотрел более 30 вопросов евразийской интеграции
На заседании совета Евразийской экономической комиссии в пятницу было рассмотрено более 30 вопросов евразийской интеграции, одобрен ряд документов для... | 12.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-12T18:54+0300
2025-09-12T18:54+0300
белоруссия
минск
еаэс
евразийская экономическая комиссия
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/84182/92/841829271_0:121:1400:909_1920x0_80_0_0_79c461518f29951653523faacc21d439.jpg
МИНСК, 12 сен - ПРАЙМ. На заседании совета Евразийской экономической комиссии в пятницу было рассмотрено более 30 вопросов евразийской интеграции, одобрен ряд документов для представления на рассмотрение Евразийскому межправительственному совету, сообщила пресс-служба правительства Белоруссии. Заседание провела вице-премьер Белоруссии Наталья Петкевич, поскольку Минск председательствует в ЕАЭС в 2025 году. "Рассмотрено более 30 вопросов евразийской интеграции. Особое внимание в ходе Совета ЕЭК было уделено вопросам, выносимым на заседание Евразийского межправительственного совета, запланированного на 30 сентября в Минске", - сообщила пресс-служба. Для представления на рассмотрение Евразийскому межправительственному совету одобрены, в частности, совместные прогнозы развития агропромышленного комплекса, баланса спроса и предложения государств-членов ЕАЭС по сельскохозяйственной продукции, продовольствию, льноволокну, кожевенному сырью, хлопковолокну и шерсти на 2025-2026 годы. Помимо этого, одобрены доклады о текущем состоянии и перспективах развития интегрированной информационной системы ЕАЭС, о состоянии взаимной торговли между государствами-членами ЕАЭС в 2024 году, доклад о результатах мониторинга реализации Основных направлений промышленного сотрудничества в рамках союза. "Кроме того, внесены изменения в правила регистрации и экспертизы лекарственных средств для медицинского применения. Это позволит устранить правовую неопределенность в переходный период и создаст возможность продления действия национальных регистрационных удостоверений на лекарственные препараты", - сообщила пресс-служба. В центре внимания также были вопросы реализации Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20250901/plan-861609806.html
белоруссия
минск
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84182/92/841829271_0:0:1212:909_1920x0_80_0_0_27f0443af43180fe8faeb9d79d0d5731.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
белоруссия, минск, еаэс, евразийская экономическая комиссия, мировая экономика
БЕЛОРУССИЯ, МИНСК, ЕАЭС, Евразийская экономическая комиссия, Мировая экономика
18:54 12.09.2025
 
Совет ЕЭК рассмотрел более 30 вопросов евразийской интеграции

Более 30 вопросов евразийской интеграции обсудили на заседании совета ЕЭК

© Фото : Евразийская экономическая комиссияЗдание ЕЭК
Здание ЕЭК - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
Здание ЕЭК. Архивное фото
© Фото : Евразийская экономическая комиссия
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МИНСК, 12 сен - ПРАЙМ. На заседании совета Евразийской экономической комиссии в пятницу было рассмотрено более 30 вопросов евразийской интеграции, одобрен ряд документов для представления на рассмотрение Евразийскому межправительственному совету, сообщила пресс-служба правительства Белоруссии.
Заседание провела вице-премьер Белоруссии Наталья Петкевич, поскольку Минск председательствует в ЕАЭС в 2025 году.
"Рассмотрено более 30 вопросов евразийской интеграции. Особое внимание в ходе Совета ЕЭК было уделено вопросам, выносимым на заседание Евразийского межправительственного совета, запланированного на 30 сентября в Минске", - сообщила пресс-служба.
Для представления на рассмотрение Евразийскому межправительственному совету одобрены, в частности, совместные прогнозы развития агропромышленного комплекса, баланса спроса и предложения государств-членов ЕАЭС по сельскохозяйственной продукции, продовольствию, льноволокну, кожевенному сырью, хлопковолокну и шерсти на 2025-2026 годы. Помимо этого, одобрены доклады о текущем состоянии и перспективах развития интегрированной информационной системы ЕАЭС, о состоянии взаимной торговли между государствами-членами ЕАЭС в 2024 году, доклад о результатах мониторинга реализации Основных направлений промышленного сотрудничества в рамках союза.
"Кроме того, внесены изменения в правила регистрации и экспертизы лекарственных средств для медицинского применения. Это позволит устранить правовую неопределенность в переходный период и создаст возможность продления действия национальных регистрационных удостоверений на лекарственные препараты", - сообщила пресс-служба.
В центре внимания также были вопросы реализации Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, говорится в сообщении.
Саммит ШОС -2025. День второй - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2025
ЕЭК и ШОС завершают согласование плана сотрудничества
1 сентября, 18:49
 
БЕЛОРУССИЯМИНСКЕАЭСЕвразийская экономическая комиссияМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала