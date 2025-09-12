https://1prime.ru/20250912/ekonomika-862211196.html
Совет ЕЭК рассмотрел более 30 вопросов евразийской интеграции
2025-09-12T18:54+0300
белоруссия
минск
еаэс
евразийская экономическая комиссия
мировая экономика
МИНСК, 12 сен - ПРАЙМ. На заседании совета Евразийской экономической комиссии в пятницу было рассмотрено более 30 вопросов евразийской интеграции, одобрен ряд документов для представления на рассмотрение Евразийскому межправительственному совету, сообщила пресс-служба правительства Белоруссии. Заседание провела вице-премьер Белоруссии Наталья Петкевич, поскольку Минск председательствует в ЕАЭС в 2025 году. "Рассмотрено более 30 вопросов евразийской интеграции. Особое внимание в ходе Совета ЕЭК было уделено вопросам, выносимым на заседание Евразийского межправительственного совета, запланированного на 30 сентября в Минске", - сообщила пресс-служба. Для представления на рассмотрение Евразийскому межправительственному совету одобрены, в частности, совместные прогнозы развития агропромышленного комплекса, баланса спроса и предложения государств-членов ЕАЭС по сельскохозяйственной продукции, продовольствию, льноволокну, кожевенному сырью, хлопковолокну и шерсти на 2025-2026 годы. Помимо этого, одобрены доклады о текущем состоянии и перспективах развития интегрированной информационной системы ЕАЭС, о состоянии взаимной торговли между государствами-членами ЕАЭС в 2024 году, доклад о результатах мониторинга реализации Основных направлений промышленного сотрудничества в рамках союза. "Кроме того, внесены изменения в правила регистрации и экспертизы лекарственных средств для медицинского применения. Это позволит устранить правовую неопределенность в переходный период и создаст возможность продления действия национальных регистрационных удостоверений на лекарственные препараты", - сообщила пресс-служба. В центре внимания также были вопросы реализации Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, говорится в сообщении.
