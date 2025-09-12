Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперты оценили риски снижения цен в случае отмены пошлин США - 12.09.2025, ПРАЙМ
Эксперты оценили риски снижения цен в случае отмены пошлин США
Эксперты оценили риски снижения цен в случае отмены пошлин США - 12.09.2025, ПРАЙМ
Эксперты оценили риски снижения цен в случае отмены пошлин США
Компании, увеличившие цены на свою продукцию из-за введения импортных пошлин Соединенными Штатами, в случае уменьшения тарифов еще надолго оставят цены... | 12.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-12T05:15+0300
2025-09-12T05:15+0300
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Компании, увеличившие цены на свою продукцию из-за введения импортных пошлин Соединенными Штатами, в случае уменьшения тарифов еще надолго оставят цены повышенными из-за издержек и возможности иметь высокую маржу, прокомментировали РИА Новости опрошенные эксперты. "Текущее изменение архитектуры мировой логистики сопряжено с высокими издержками по страновой диверсификации производств, что будет также закладываться в стоимость конечной продукции. А это среднесрочные и долгосрочные инвестиции, которые потребуют дополнительных вложений", - прокомментировала возможность снижения цен в случае уменьшения пошлин доцент Департамента мировой экономики Факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко. Кроме этого, по мнению Бондаренко, уменьшать цены компаниям будет невыгодно, поскольку так у них сохранится более высокая маржа. И в-третьих, снижение вряд ли произойдет, поскольку "сегодня риски того, что завтра ситуация с пошлинами может поменяться, остаются высокими", добавила эксперт. Также в случае отмены или снижения пошлин бизнес будет стремиться компенсировать потери, которые он понес за время их действия, считает доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова. "Скорее всего, бизнес будет стремиться компенсировать потери, ведь не всегда возможно полностью переложить дополнительные издержки на потребителя, или просто-напросто получить дополнительную прибыль. Определяющими в этой ситуации станут эластичность спроса, то есть зависимость объема продаж от изменения цены, а также уровень конкуренции на рынке", - добавила Прикладова.
бизнес, анастасия прикладова, ниу вшэ, вшэ, рэу им. г.в.плеханова
Бизнес, Экономика, Анастасия Прикладова, НИУ ВШЭ, ВШЭ, РЭУ им. Г.В.Плеханова
05:15 12.09.2025
 
Эксперты оценили риски снижения цен в случае отмены пошлин США

Экономист Бондаренко: компании, уменьшившие цены из-за пошлин, останутся высокими

МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Компании, увеличившие цены на свою продукцию из-за введения импортных пошлин Соединенными Штатами, в случае уменьшения тарифов еще надолго оставят цены повышенными из-за издержек и возможности иметь высокую маржу, прокомментировали РИА Новости опрошенные эксперты.
"Текущее изменение архитектуры мировой логистики сопряжено с высокими издержками по страновой диверсификации производств, что будет также закладываться в стоимость конечной продукции. А это среднесрочные и долгосрочные инвестиции, которые потребуют дополнительных вложений", - прокомментировала возможность снижения цен в случае уменьшения пошлин доцент Департамента мировой экономики Факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко.
Кроме этого, по мнению Бондаренко, уменьшать цены компаниям будет невыгодно, поскольку так у них сохранится более высокая маржа. И в-третьих, снижение вряд ли произойдет, поскольку "сегодня риски того, что завтра ситуация с пошлинами может поменяться, остаются высокими", добавила эксперт.
Также в случае отмены или снижения пошлин бизнес будет стремиться компенсировать потери, которые он понес за время их действия, считает доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова.
"Скорее всего, бизнес будет стремиться компенсировать потери, ведь не всегда возможно полностью переложить дополнительные издержки на потребителя, или просто-напросто получить дополнительную прибыль. Определяющими в этой ситуации станут эластичность спроса, то есть зависимость объема продаж от изменения цены, а также уровень конкуренции на рынке", - добавила Прикладова.
 
