В Москве открылись участки для голосования на выборах глав регионов
В Москве открылись участки для голосования на выборах глав регионов - 12.09.2025, ПРАЙМ
В Москве открылись участки для голосования на выборах глав регионов
Участки для голосования на выборах глав регионов РФ в Москве открылись штатно, вовремя, сообщила председатель МГИК Ольга Кириллова. | 12.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Участки для голосования на выборах глав регионов РФ в Москве открылись штатно, вовремя, сообщила председатель МГИК Ольга Кириллова. "Всё было вовремя, штатно… Всё было своевременно, в 8 часов, как положено, двери участков были открыты", - сказала Кириллова. В июле Московская городская избирательная комиссия рассмотрела просьбу курских коллег о создании участков для голосования иногородних горожан на выборах глав регионов в ходе единого дня голосования 12-14 сентября 2025 года. Они работают в "точках притяжения" горожан, всего создано 14 избирательных участков на территории столицы. Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона выбирают депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
09:14 12.09.2025
 
В Москве открылись участки для голосования на выборах глав регионов

МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Участки для голосования на выборах глав регионов РФ в Москве открылись штатно, вовремя, сообщила председатель МГИК Ольга Кириллова.
"Всё было вовремя, штатно… Всё было своевременно, в 8 часов, как положено, двери участков были открыты", - сказала Кириллова.
В июле Московская городская избирательная комиссия рассмотрела просьбу курских коллег о создании участков для голосования иногородних горожан на выборах глав регионов в ходе единого дня голосования 12-14 сентября 2025 года. Они работают в "точках притяжения" горожан, всего создано 14 избирательных участков на территории столицы.
Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона выбирают депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
Заголовок открываемого материала